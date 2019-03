Storklub risikerer Champions League-udelukkelse

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) åbner en sag mod Manchester City for muligt brud på Financial Fair Play (FFP).

Det skriver flere nyhedsbureauer torsdag.

- Undersøgelsen vil fokusere på de anklager om brud på FFP, der er blevet bragt af flere medier, skriver Uefa i en pressemeddelelse ifølge Reuters.

- Vi har ikke flere kommentarer, mens undersøgelsen er i gang, skriver UEFA videre.

Manchester City kan risikere at blive udelukket af fremtidige Champions League-turneringer, hvis klubben bliver straffet, skriver Reuters.

Baggrunden for sagen er lækkede dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks.

Ifølge disse dokumenter hjalp den nuværende præsident i Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), Gianni Infantino, i sin tid som generalsekretær i UEFA, Manchester City og Paris Saint-Germain med at omgå FFP-reglerne i 2014.

Reglerne sætter en ramme for klubbernes forbrug for at sikre en form for fairplay og undgå, at budgetter og forbrug eskalerer, så bundløs gæld og konkurser bliver en realitet blandt fodboldklubberne.

Man kan i store træk sige, at klubberne ikke må bruge flere penge, end de tjener. Og der er strenge grænser for, hvor stort et underskud må være over en flerårig periode.

Siden maj 2016 har Manchester City brugt omkring 4,4 milliarder kroner på spillere.

Bag PSG og City er stenrige ejere fra henholdsvis Qatar og Abu Dhabi.

På trods af at klubberne ifølge de lækkede papirer har brugt uregelmæssige økonomiske midler til at puste budgetterne op, slap de begge med bøder i 2014.

City og PSG slap dengang med bøder på trecifrede millionbeløb i kroner, men de undgik udelukkelse fra de store europæiske klubturneringer.

Den ultimative straf vil være at blive udelukket fra Champions League, og det kan blive realitet for eksempelvis City, når UEFA har gransket forholdene nøje og træffer en beslutning.

Manchester City-manager Josep Guardiola udtalte i december, at han ikke frygter, at hans spillere i fremtiden må se Champions League foran fjernsynet.

- Vi bliver ikke udelukket. Det er, hvad vores formand og direktør har forklaret til mig. Dem stoler jeg på.

- Men hvis vi bliver udelukket, for det er UEFA's beslutning, så må vi acceptere det og komme videre, sagde Josep Guardiola dengang ifølge AFP.

Klubber som Galatasaray og Røde Stjerne fra Beograd er tidligere blevet ramt af udelukkelse for at bryde samme regelsæt.

FAKTA: Sådan er reglerne for økonomisk fairplay i fodbold Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) meddelte torsdag, at forbundet har indledt en sag mod engelske Manchester City for muligt brud på Financial Fair Play (FFP. Uefa indførte begrebet FFP i 2010 for at bekæmpe stigende gæld blandt fodboldklubber. Hele grundidéen er, at klubberne ikke må bruge flere penge, end de tjener. Bliv klogere på FFP her: * Fra 2013 til 2015 måtte klubber maksimalt have en gæld på 45 millioner euro (cirka 334 millioner kroner) i den samlede treårige periode. Fra 2016 til 2018 er beløbet reduceret til 30 millioner euro (cirka 223 millioner kroner). * Investeringer i stadioner, træningsfaciliteter, ungdomsafdelinger og kvindefodbold er ikke inkluderet i beløbet. Årsagen er, at UEFA ønsker at fremme økonomiske investeringer på disse områder. * En klub skal have positiv egenkapital. * Klubben må ikke skylde penge til en anden klub for handler, der er over 12 måneder gamle. Den må heller ikke skylde ansatte eller skattevæsnet penge. * En klub skal selv tjene sig ud af de negative tal. Det betyder, at kapitaltilførsel fra eksempelvis en rigmand uden tilsvarende modydelser i form af aktier eller andre værdier ikke er tilladt. * Aktuelt undersøges Manchester City for at have brudt reglerne, og også franske Paris Saint-Germain har været nævnt som en klub, UEFA kigger på. Klubberne har indgået sponsoraftaler, hvor klubbernes stenrige ejere på kreativ vis har tilført beløb, der er markant større end sponsoraternes reelle værdi. De store beløb er angiveligt tilført klubberne for at sikre, at de overholder FFP-reglerne. Kilder: UEFA, AFP, Football Leaks, Ritzau. Vis mere Luk

