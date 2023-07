Storklub sælger endnu en spiller

Chelsea fortsætter med at sælge spillere.

Torsdag er Christian Pulisics skifte til AC Milan kommet på plads. Den italienske klub skriver på sin hjemmeside, at amerikaneren er ny mand i klubben, og at han har fået en fireårig kontrakt.

I den er der en option, der giver mulighed for at forlænge kontrakten med et år, lyder det. Det oplyses ikke, hvad Milan betaler for Pulisic, der havde et år tilbage på sin kontrakt med Chelsea.

Dermed er Christian Pulisic altså færdig i Chelsea efter fire år i London-klubben. Chelsea købte offensivspilleren i Dortmund i januar 2019, men lod ham blive i den tyske klub frem til sommeren 2019.

Siden har Pulisic spillet 145 kampe for Chelsea. I dem er det blevet til 26 mål og 21 assister.

Undervejs har han blandt andet været med til at vinde Champions League i 2021.

Christian Pulisic er altså den seneste i en lang række af spillere, som Chelsea har sagt farvel til denne sommer. Tidligere er blandt andre Mateo Kovacic, Kai Havertz, Mason Mount og målmand Edouard Mendy blevet solgt.

Derudover har også N'Golo Kanté og Cesar Azpilicueta forladt klubben.