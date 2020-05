Storklub-salg forsinket: Blodigt ry skræmmer

Ganske vist råder Saudi-Arabiens kronprins, Mohamed bin Salman, over en af de største formuer i verden, men alligevel har han fået problemer med at overtage den engelske traditionsklub Newcastle United.

For en måned siden så alt ellers ud til at være klappet og klart.

Kronprinsen havde sammen med to britiske partnere smidt 2,5 milliarder kroner på bordet for den nordengelske klub.

Her har ejeren, Mike Ashley, i flere år været interesseret i at sælge, og nu var der bid. Der blev udarbejdet en 31 sider lang kontrakt, som i begyndelsen af april blev sendt videre til de engelske myndigheder.

Så manglede der kun den endelig godkendelse af salget fra Premier League, hvilket blot skulle tage et par uger. Nu er der gået over en måned.

Premier League er blevet bombarderet med henvendelser fra organisationer som Amnesty International og fra enkeltpersoner, der opfordrer til, at man siger nej til Mohamed bin Salman på grund af hans blodige fortid og Saudi-Arabiens mildest talt lemfældige omgang med menneskerettighederne.

Mohamed bin Salman og hans fond overtager efter planen 80 procent af Newcastle United og bliver således de reelle ejere. Bliver overtagelsen godkendt, er der tale om endnu et eksempel på, at blodige regimer bruger fodbolden til sportshvidvaskning.

Den 34-årige kronprins blev for alvor kendt internationalt, da hans udsendte bøller dræbte og parterede journalisten og systemkritikeren Jamal Khashoggi på det saudiske konsulat i Istanbul 2. oktober 2018.



Mordet på Jamal Khashoggi kan spolere købet af Newcastle. Foto: Hasan Jamali/Ritzau Scanpix

Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, er blandt de mange, der har skrevet til Premier League og bedt om at salget forhindres. Hun har også sendt et åbent brev til Newcastles fans.

Her står der blandt andet:

- Tænk over, hvor denne handel vil efterlade jer i de måneder og år, der kommer. Klubben vil blive hjemsted for dem, der er anklaget for mord og tortur, og for evigt vil den skulle konkurrere under en mørk og ildevarslende sky.



Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, har sendt et åbent brev til Newcastles tilhængere. Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

Sammen med en anden arabisk sheik, kronprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan fra Abu Dhabi - familien som ejer Manchester City - står Mohamed bin Salman bag den blodige og bestialske krig i Yemen, som ifølge FN har udviklet sig til verdens værste humanitære krise.

Det var ligeledes de to kronprinser, der orkestrerede boykotten af Qatar. En operation, der blandt andet havde til formål at fravriste Qatar eneejerskabet af VM i fodbold i 2022. Det lykkedes som bekendt ikke. Men nu kan saudi-kronprinsen måske i stedet få sig en klub i Premier League.

Penge er i hvert fald ikke noget problem for bin Salman. Fonden, som han råder over, The Saudi Arabian Public investment Fund, er god for svimlende 2000 milliarder kroner. Der er rigeligt råd til indkøb af spillere fra øverste hylde.

Men det er ikke kun kronprinsens blodige fortid, der forhaler overtagelsen. Premier Leagues advokater er ved at undersøge, om der er en forbindelse mellem pirat-tv-stationen BeoutQ og regeringen i Saudi-Arabien.

BeoutQ har i flere år sendt fodbold fra Premier League og tennis fra Wimbledon uden at have rettighederne. Stationen har på samme måde sendt fodbold fra en række andre ligaer i Europa, og det har blandt andet fået FIFA, UEFA, Premier League og spanske La Liga til at forsøge at få lukket stationen ned i Saudi-Arabien.

Det kan ikke gøres uden medvirken af et lokalt advokatfirma, og ifølge den engelske avis The Guardian har ni advokatkontorer i Saudi-Arabien sagt nej til at føre sagen for FIFA og de øvrige partnere.



Christian Eriksen og Pierre-Emile Højbjerg har været udsat for tv-pirateri. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Den Qatar-ejede tv-kanal beIN Sports er blandt de argeste modstandere af en eventuel saudisk overtagelse af Newcastle. BeIN Sports har købt rettighederne til Premier League for et anseeligt beløb, og stationen har længe protesteret over Saudi-Arabiens piratvirksomhed.

Den saudiske regering afviser at have noget at gøre med BeoutQ, og siger i stedet, at piratsenderen hører hjemme i Cuba og Columbia. Det er der nu ikke mange, der tror på.

I januar i år beklagede Europakommissionen i en rapport, at Saudi-Arabien ikke havde lukket BeoutQ ned.

For at kunne overtage en engelsk klub skal ejeren gennemgå en test hos Premier League. Der må der ikke afgives falske, vildledende og ukorrekte oplysninger.

Afgørelsen lader altså vente på sig. Præcis som Premier League. Ingen ved endnu, hvornår der igen må spilles bold. Da coronapandemien lagde fodbolden død i England 12. marts, var Newcastle placeret på hæderlig 13. plads.

Kan købe Roma i stedet

Hvis Mohamed bin Salman ikke får lov til at købe Newcastle, kan han tænkes i stedet at kaste sig over en klub i Italien eller Frankrig.

Præcis som det er tilfældet med Qatar og De Forenede Arabiske Emirater vil også Saudi-Arabien til at spille en rolle på den internationale underholdningsscene, herunder fodbold.

Der skal investeres i brancher, som man kan tjene penge på, når olien en dag slipper op.

Siden årets begyndelse har Mohamed bin Salmans fond købt aktier i Boeing for 4,8 milliarder kroner, i Disney-koncernen for 3,4 milliarder kroner og i Facebook for 3,5 milliarder kroner. Fonden har også købt sig ind i Uber, IBM, Starbucks, ADP Bank of America og hotelkæden Marriott.

Og nu vil den også have fat i en eller flere fodboldklubber i Europa. Skulle det glippe med Newcastle kan det i stedet ende med et opkøb af den italienske storklub, Roma.

Klubbens amerikanske jer, James Pallotta, har bedt agenter om at finde en ny ejer. Ifølge engelske medier har repræsentanter for Mohamed bin Salman allerede været i kontakt med Serie A-klubben.

I Frankrig har en prins fra Saudi-Arabien, milliardæren Al-Waleed bin Talal, vist interesse for den skrantende storklub Marseille.

