Storklubbens dilemma: - Et mareridt

Frifindelsen af Mason Greenwood er et regulært mareridtsscenario for Manchester United.

Sådan lyder det enstemmigt i de britiske aviser i kølvandet på, at alle anklager om voldtægt og vold er frafaldet mod fodboldstjernen.

For i samfundets øjne er Mason Greenwood nu en 'uskyldig mand', fordi anklagemyndigheden har droppet tiltalen, fordi anklageren ikke længere vurderer, at der er realistisk udsigt til en domfældelse bl.a. fordi nøglevidner har trukket sig fra efterforskningen.

- Det er et mareridtsscenario for Manchester United, at Mason Greenwood nu potentielt er tilgængelig igen. Nu skal klubben forsøge at navigere i et moralsk minefelt, skriver Chris Wheeler i Daily Mail.

Annonce:

Blod og blå mærker

Wheeler skriver videre, at den frafaldne anklager ikke ændrer noget i offentlighedens syn på sagen, og at selv om angriberen netop er den spiller, som Erik ten Hag står og mangler på grønsværen, så må United overveje, hvilket signal det vil sende, hvis Greenwood tages til nåde.

Manchester United bør overveje meget nøje, om Mason Greenwood skal trække den røde trøje over hovedet igen. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Sagen mod Mason Greenwood eksploderede i januar, da ekskæresten Harriet Robson lagde både billeder og lyd af sig selv på de sociale medier. Her kunne hun ses og høres smurt ind i blod og med sår og blå mærker på kroppen.

PR-katastrofe

De optagelser eksisterer stadig, og det ændrer sagens udvikling ikke på. Bl.a. Nike var hurtig til at droppe Mason Greenwoods sponsorat, ligesom det populære FIFA-spil slettede Greenwood.

- United er opmærksom på pligten til at passe på en ung spiller, men de skal også være opmærksom på at beskytte deres eget omdømme.

- United har brug for en angriber af Greenwoods kaliber, men har de brug for den PR-katastrofe, det kan forårsage at beholde ham, skriver Harry Winter fra The Times og argumenterer for, at Greenwood aldrig bør repræsentere det engelske landshold igen.

Annonce:

Manchester United har oplyst, at klubben ønsker at gennemføre sin egen proces, inden man tager stilling til, hvad der skal ske med Mason Greenwood, der har været suspenderet i klubben, siden sagen kom frem.