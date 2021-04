Storklubber lurer på 'Danmarks dyreste'

Ifølge The Telegraph viser Manchester United, Leicester og Tottenham interesse for den 24-årige landsholdsspiller Joachim Andersen

Joachim Andersen er i overhængende fare for at rykke ud med Fulham, men har gode chancer for også at spille Premier League i næste sæson.

For selvom London-klubben har haft en svær sæson og frister en tilværelse under nedrykningsstregen, har den store danske forsvarsspiller haft masser af personlig succes.

Fulham-manager Scott Parker har ved adskillige lejligheder givet 24-årige Andersen anførerbindet, og flere større klubber har bemærket danskerens gode præstationer.

Ifølge The Telegraph viser Manchester United, Tottenham og Leicester interessere for midterforsvareren, der er ejet af Lyon, men på leje i Fulham.

London-klubben har ingen købsoption på danskeren og vil, hvis de rykker ud, heller ikke være et interessant sted at fortsætte for Andersen.

Det vil Manchester United, Tottenham og Leicester derimod.

De spiller alle med i den sjove ende af Premier League, og både Manchester United og Leicester ligner Champions League-deltagere i den kommende sæson.

Ifølge The Telegraph håber Lyon at kunne sælge Joachim Andersen for i omegnen af 25 mio. pund - ca. 215 mio. kr.

Det svarer nogenlunde til, hvad den franske topklub selv betalte, da de i sommeren 2019 gjorde Andersen til den dyreste danske fodboldspiller nogensinde.

Joachim Andersen (t.h.) fik spilletid, da Danmark senest vandt 4-0 i Østrig. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Opholdet i Lyon gik ikke som håbet, men danskeren har taget revanche i Premier League.

Fulham har seks kampe tilbage af sæsonen og tabte fredag aften et vigtigt skridt i bestræbelserne på at holde sig oppe, da de tabte 0-1 til Wolverhampton.

Joachim Andersen spillede som sædvanlig hele opgøret og er nu noteret for 26 kampe i Premier League i denne sæson.

