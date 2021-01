Storklubber lurer på dansk landsholdsspiller

Han har fortsat halvandet år igen af aftalen med Premier League-klubben Everton, men den danske landsholdsspiller Jonas Lössl kan være på vej mod et klubskifte i dette transfervindue.

Målmanden, 31 år, har fortsat sin debut til gode i Everton, og det har lange udsigter med spilletid, da den engelske landsholdsspiller Jordan Pickford står foran, ligesom tidligere FCK-keeper Robin Olsen, der er lejet i Roma, er valgt før Lössl.

Med et EM til sommer er spilletid vigtigt for Jonas Lössl, hvis han skal bevare sin plads i Kasper Hjulmands landsholdstrup, og der er da også muligheder for at komme væk fra Everton i dette transfervindue.

Tipsbladet.dk erfarer, at især to klubber viser interesse i den tidligere Huddersfield-keeper.

Jonas Lössl har et rigtigt godt navn i Frankrig, efter han leverede stærke præstationer for Guingamp for en håndfuld år siden, og Champions League-klubben Olympique Marseille har noteret sig danskeren som en interessant keeper, man gerne vil have fingrene i.

Marseille ligger aktuelt nummer fem i den franske Ligue 1 og har et par meget rutinerede folk i Steve Mandanda, 35 år, og Yohann Pelé, 38 år, i truppen, men Lössl vil altså have muligheder for at vinde pladsen i målet, hvis Marseille gør alvor af interessen i danskeren.

Det er dog ikke eneste mulige destination for den tidligere Mainz- og FC Midtjylland-keeper. Der er også en mulighed i USA.

Her er David Beckham ved at bygge sin MLS-klub, Inter Miami, op, og Jonas Lössl er på ønskelisten.

Der er en mulighed for at få et eventyr i USA, bo i Florida, samt spille i en klub, der satser stort og har et navn som Gonzalo Higuain, den argentinske angriber, der har en fortid i Real Madrid og Juventus, i truppen.

Danske Jonas Lössl kan altså få lidt at vælge imellem i januar. Spilletid vægter han højt på dette tidspunkt i karrieren, hvor et EM står for døren, og selv om han har troet på sine muligheder i Everton, kigger Carlo Ancelotti andre veje.

Danskeren har ikke spillet en førsteholdskamp siden sidste sæson, hvor han i foråret og i løbet af sommeren var udlejet til Championship-klubben Huddersfield.

Everton-manageren har været ude og sige, at klubben gerne vil købe svenske Robin Olsen og altså veksle lejeaftalen til en permanent aftale, og dermed er Lössl treer i hierarkiet fremadrettet, hvorfor det er i alles interesse, at målmanden søger efter muligheden for at komme væk fra Premier League-klubben allerede i dette transfervindue.

Jonas Lössl har én A-landskamp på cv'et – den fik han tilbage i 2016 i en testkamp mod Skotland. Han har foruden Everton repræsenteret Huddersfield, Mainz, Guingamp og FC Midtjylland.

Skuffet over Danmark: River kontrakten over

Vanvittig krop: Selv Ronaldo er misundelig

Ind i dødskampen: Vil reducere hovedstød

Én ting kan fælde ham fra ny Brøndby-aftale