Stormøde efter sviner: Farvel!

The Telegraph skriver, at Cristiano Ronaldo med stor sandsynlighed har spillet sin sidste kamp for Manchester United

Cristiano Ronaldo lagde ikke fingre imellem, da han i tv-showet Piers Morgan Uncensored fortalte, at han føler sig forrådt af de mennesker, der sidder øverst oppe i Manchester Uniteds hierarki.

Blandt andet fortalt portugiseren, at han ikke har respekt for sin manager, Erik ten Hag.

Sådan noget går ikke ustraffet hen, og det ved Ronaldo også godt ... Og den eksplosive situation kan da også sagtens føre til et brud i januar.

The Telegraph skriver således, at manager Erik ten Hag allerede mandag mødes med bosserne Richard Arnold og John Murtough samt medejer Joel Glazer for at finde en passende straf til Cristiano Ronaldo, der nu drager til VM i Qatar med Portugal.

Det er meget sandsynligt, at Erik ten Hag forviser Cristiano Ronaldo fra Old Trafford. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Den normalt velinformerede britiske avis skriver, at den klare forventning er, at Cristiano Ronaldo aldrig kommer til at optræde i den røde trøje igen.

Den beslutning skulle ifølge The Telegraphs kilder ligge lige til højrebenet, da portugiseren har mistet sine holdkammeraters støtte i omklædningsrummet.

Stemningen omkring Ronaldo i spillertruppen begyndte allerede at skifte, da angriberen nægtede at lade sig indskifte i slutningen af kampen mod Tottenham i slutningen af oktober og i stedet vandrede i omklædningen.

Det nye interview med Piers Morgan skulle ikke have gjort noget godt ...

En anden engelsk avis Metro skriver mandag, at Ronaldo i øvrigt kan se frem til en bøde på cirka én million pund for det kritiske interview.

Altså småpenge ... Som svarer til cirka 8,5 millioner kroner og angiveligt er, hvad Ronaldo tjener på to uger.

Ronaldo var ikke i Uniteds kamptrup mod Aston Villa i torsdags, da han oplyste til klubben, at han var syg. Portugiseren var ligeledes ude af søndagens trup mod Fulham.

