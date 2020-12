Storroses efter ny kasse: - Fantastisk

På det danske landshold har Jannik Vestergaard svært ved at bide sig fast i startopstillingen, men hos Southampton i Premier League er situationen en helt anden.

Siden The Saints blev slagtet 2-5 hjemme af Tottenham i anden spillerunde, har den 28-årige dansker spillet samtlige 90 minutter i alle kampe. Også mandag aften, hvor Jannik Vestergaard scorede og storspillede i Southamptons udesejr over Brighton & Hove Albion.

Han udlignede Brightons føring i første halvlegs sidste minut, da han mødte James Ward-Prowses hjørnespark med et uimodståeligt hovedstød, men ifølge engelske medier gjorde Jannik Vestergaard sig ikke kun bemærket med scoringen.

Sky Sports belønner ham med karakteren 8/10 for præstationen. Kun kampens bedste spiller Oriol Romeu scorer lige så høj karakter hos mediegiganten.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jannik Vestergaard steg højest til vejrs. Både ved målet og på karakterskalaen. Foto: GARETH FULLER/Ritzau Scanpix

- Fantastisk

Samme bedømmelse giver regionalmediet Hamspire Live, der dækker Southampton tæt. De mener dog, at Vestergaard var kampens bedste spiller.

- Beholdt sin plads trods fejl mod Manchester United (i sidste weekend, red.) og spillede et par gode afleveringer frem i banen fra forsvaret tidligt i kampen.

- Udviste stor ro på bolden igen, når han spillede ud fra forsvaret. Var solid defensivt i endnu en fin præstation, skriver Hampshire Live.

Fansitet Saints Marching flotter sig yderligere og giver Jannik Vestergaard 10. De fremhæver desuden danskerens aflevering til Kyle Walker-Peters, der i sidste ende førte til det straffespark, som Danny Ings udnyttede ti minutter før tid.

- Det var en fantastisk kamp hele vejen rundt fra Vestergaard, skriver de.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jannik Vestergaard fejrer sit tredje sæsonmål i Premier League. Foto: MIKE HEWITT/Ritzau Scanpix

Mindre målstime

Scoringen var Jannik Vestergaards tredje i de sidste syv Premier League-kampe. Inden da havde han blot scoret et enkelt i 45 kampe, og den nye tendens glæder naturligvis hovedperson.

- Jeg formåede at guide den over i det fjerneste hjørne, hvilket var en dejlig fornemmelse. Hver gang jeg er med fremme, har jeg selvtillid nok til at tænke, at jeg kan vinde mine dueller, hvis bolden kommer min vej, lød det fra Vestergaard efter kampen.

Udover scoringen mandag aften nettede Jannik Vestergaard i 3-3-kampen mod Chelsea og i 4-3-sejren over Aston Villa. I alt står han noteret for fire scoringer i 52 Premier League-kampe siden skiftet fra Borussia Mönchengladbach i sommeren 2018.

Med sejren er Southampton overraskende nummer fem i Premier League - fire point efter Tottenham og Liverpool helt i front.

