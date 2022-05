Storroses: Kun Ronaldo var bedre

Brentford fik bank på Old Trafford, men Christian Eriksen viste igen-igen, at han har international topklasse

Det var en sløj dansk dag i Premier League, da Manchester United viste en for dem sjælden omgang god fodbold mandag aften.

3-0 blev Thomas Frank og co. sendt hjem til London med, og det var der sådan set ikke så meget at sige til.

Fem danskere på banen formåede ikke at gøre ret meget til eller fra. Men én af dem var bedre end de andre. Endda markant bedre.

Christian Eriksen spillede igen på et højere niveau end sine gulblusede holdkammerater.

Eriksen får ros efter kampen. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Det er alle, der overværede affæren på Old Trafford, enige i. BBC har ham sågar som kampens næstbedste spiller. Kun overgået af Cristiano Ronaldo såmænd.

BBC's udsendte kunne konstatere, som det allerede er blevet fastslået af flere, at 'danskeren har allerede bevist, at han hører til på et niveau over Brentford'. Eriksen scorer karakteren 7,55, mens Ronaldo topper med 8,28. Næstbedste Brentford-spiller er Ivan Toney med 5,52.

United sejrer sikkert mod Eriksen og Brentford: Se alle målene her

Football London giver ham et syvtal - det samme som Christian Nørgaard, Vitaly Janelt, Bryan Mbuemo og Ivan Toney.

- Var superb på midtbanen og var manden, der holdt Brentford i gang, skriver mediet.

Hjertet af Brentfords opspil

90 Minutes skriver: Hans afleveringer var en fornøjelse at se. Han dukkede op overalt for at kickstarte sit holds angreb. Brentford har brug for et mirakel, hvis de skal holde fast på ham i den form, han er i.

Sky giver Eriksen et syvtal - højere end nogen anden Brentford-spiller og kun overgået af Matic, Mata og Fernandes, der i United-trøjen får otte - og selvfølgelig Ronaldo, der scorer ni.

- Selvom de kom bagud, reagerede Brentford godt, og det overraskede ikke, at det var Eriksen, der var hjertet i deres gode opspil. Den danske midtbanespiller testede David de Gea med et godt hug, inden han leverede en god aflevering til Ivan Toney i straffesparksfeltet, som topscoreren burde have scoret på, skriver Sky.

Eriksen blev efter kampen spurgt til sin fremtid.

- Selvfølgelig er det en svær beslutning. Det er det altid. Om det er det ene eller det andet. Som jeg også har snakket om med Thomas, er der plusser og minusser, og selvfølgelig skal det vægtes op mod hinanden.

- Og så skal det være en fælles beslutning med min familie, hvad der skal ske fodbold- og familiemæssigt, siger Eriksen til TV3 Sport.

Brentford spillede i øvrigt med Mads Roerslev og Mads Bech Sørensen i forsvaret, mens Mathias Jensen afløste Christian Nørgaard efter 71 minutter.

