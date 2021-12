Stort comeback i overtidsdrama

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Brentford tilføjede tre point mere i tabellen, da danskerklubben fredag aften vandt 2-1 over Watford på hjemmebane i Premier League.

Det var ellers udeholdet, der længe var på vej mod tre point, indtil anfører Pontus Jansson først fik udlignet med seks minutter igen, inden Bryan Mbeumo sikrede sejren på straffespark i overtiden.

Brentford rykker med sejren op som nummer ni med 20 point.

Modsat hænger Watford stadig fast i bunden efter fjerde nederlag i streg. Klubben har 13 point på 17.-pladsen og er tre point over nedrykningsstregen.

Cheftræner Thomas Frank havde valgt tre landsmænd til Brentfords startopstilling. Christian Nørgaard og Mathias Jensen passede midtbanen, mens Mads Roerslev startede i højresiden.

Hjemmeholdet var først til at skabe en stor chance, da angriber Bryan Mbeumo blev sendt ned af højrekanten efter 22 minutter. Han trak ind i banen og med venstrebenet sparkede han bolden i en blød bue mod fjerneste stolpe.

Svenske Pontus Jansson (tv) og danske Christian Nørgaard (th) jubler efter en sen udligning for Brentford mod Watford. Foto: David Klein/Reuters

Det krævede, at Watford-målmand Daniel Bachmann måtte tage alle sine 191 centimeter i brug for at få fingrene på bolden.

Den store Brentford-chance skræmte dog ikke Watford. Minuttet efter var det den norske angriber Joshua Kings tur til at trække ind i banen - denne gang fra venstresiden. Med en flad afslutningen lagde King bolden mod fjerneste stolpe, men her stod stolpen i vejen.

På det efterfølgende hjørnespark kom Watford dog i front. Klubben nigerianske topscorer, Emmanuel Dennis, steg ubesværet til vejrs på kanten af det lille felt og headede bolden i mål.

Det var småt med store målchancer efter pausen. I de sidste 20 minutter pressede Brentford på, hvor Watford pakkede sig sammen på egen banehalvdel.

Seks minutter før tid lykkedes det for hjemmeholdet at udligne. Brentford holdt fast efter et hjørnespark, hvor bolden blev lagt ind i feltet igen fra højre side. Indlægget blev headet videre og endte ved bageste stolpe, hvor forsvarsspiller Pontus Jansson satte hovedet på bolden og dirigerede den i mål.

En uafgjort kunne Watford dog heller ikke forsvare hjem. Dybt inde i overtiden blev der begået straffe mod indskiftede Saman Ghoddos, der med en skudfinte fik en forsvarsspiller til at gå ned i en glidende tackling.

Brentfords normale straffesparksskytte Ivan Toney var ude med sygdom, så i stedet var det Bryan Mbuembo, der stod klar på pletten. Han var stensikker og blev matchvinder med sit andet mål i kampen.