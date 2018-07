Stort medie afslører: Schmeichel droppet som storklubs førstevalg

Det lader til at Kasper Schmeichel er blevet overhalet indenom i kampen om at blive Chelsea-målmand, skriver engelske Sky

Rygterne har længe svirret om Chelsea og Kasper Schmeichel. Den danske landsholdskeeper har været et varmt emne til at overtage pladsen i målet, hvis Chelseas nuværende førstemålmand, Thibaut Courtois, bruger sommeren på at skifte til Real Madrid.

Nu lader det dog til, at Chelsea har kastet deres kærlighed på en anden målmand end danskeren.

Det skriver Sky Sports.

Det er den engelske landsholdsmålmand Jordan Pickford, der også vogtede målet for England under VM, der er blevet en populær herre i den blå del af London.

- Pickford rangerer over både Schmeichel og Butland på Chelseas ønskeliste, lyder det.

Den kun 24-årige Pickford spiller til dagligt i Everton, hvor han sidste år blev kåret til årets spiller af både fans og holdkammerater.

Kasper Schmeichel strålede ved VM, hvor han var en ren straffesparksmur. Foto: Lars Poulsen

Everton sendte 30 millioner pund til Sunderland, da de hentede Pickford forud for den seneste sæson, og efter målmandens flotte VM er den pris næppe faldet.

Se også: Træner afslører Schmeichels situation: 'Den er jeg ikke bekymret for'

Ifølge Sky Sports er Chelsea ikke kommet med et officielt bud endnu, og Everton skulle heller ikke have stor interesse i at slippe deres unge målmand.

Det er dog heller ikke sikkert, at Thibaut Courtois forlader klubben. Belgieren har et år tilbage af sin kontrakt, og forhandlingerne om en forlængelse skulle være brudt sammen. I stedet har Courtois åbnet op for at lade kontrakten løbe ud, så han om et år kan skifte på en fri transfer.

En ting er i hvert fald sikkert, og det er, at Courtois' situation i Chelsea skal på plads, før vejen er banet for enten Jordan Pickford, Kasper Schmeichel eller en helt tredje målmand.

Schmeichel på ønskelisten i Chelsea