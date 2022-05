Stort medie: Ingen over Eriksen

Sæsonen er ved at lakke mod enden i Premier League, og i den forbindelse har mediet ESPN bragt en liste over de 10 bedste og de 10 værste indkøb i Premier League i denne sæson.

Og på førstepladsen over de bedste transfers har ESPN valgt at pege på Christian Eriksen, der siden sit comeback i februar i den grad har bidraget til, at Brentford nu er ude af nedrykningsdramaet.

- Den danske landsholdsspiller, der bogstaveligt talt kom tilbage fra de døde efter sit kollaps under EM, er nødt til at få førstepladsen. Hans mirakuløse helbredelse var en af sæsonens store historier, og han har vist, at han stadig besidder alle sine gamle kvaliteter, mens han har hjulpet Brentford ud af farezonen.

- Det vil være en stor bedrift, hvis de kan holde på ham til sommer, hvor der er interesse fra Tottenham og andre, skriver ESPN således om Christian Eriksen.

Eriksen topper listen foran Luis Diaz, der har scoret fem mål for Liverpool siden skiftet fra Porto i januar. På femtepladsen over de bedste indkøb optræder Cristiano Ronaldo, mens Martin Ødegaard er placeret på sjettepladsen.

Romelu Lukaku har til gengæld fået den tvivlsomme ære at blive kåret til sæsonens absolut værste indkøb. Belgieren, der er Chelseas dyreste indkøb nogensinde, har blot scoret fem ligamål siden skiftet fra Inter sidste sommer.

På ottendepladsen over sæsonens dårligste indkøb har ESPN placeret Jannik Vestergaard, der har fået minimalt med spilletid i Leicester i de seneste måneder.