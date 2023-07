Stort pokerspil om dansk landsholdsspiller

Victor Nelsson ser ud til at havne i Premier League, hvis klubberne vil betale hans frikøbsklausul

Victor Nelsson er snart fortid hos de tyrkiske mestre fra Galatasaray.

Men en kommende køber kommer til at betale prisen for danskeren.

For tyrkerne står tilsyneladende fast på, at frikøbsklausulen på 25 mio. euro - 186 mio. kr. - skal indfris, hvis den danske landsholdsspiller skal have lov at skifte klub nu - tre år før kontrakten udløber.

Fremtiden er i Premier League

Den 24-årige midtstopper har leveret en storslået sæson, hvor han har været en fast støtte i det centrale forsvar hos Galatasaray, men efter to sæsoner i tyrkisk fodbold skal der nye udfordringer til.

Og de skal meget gerne foregå i Premier League.

Lige nu slås to klubber om danskeren.

Wolverhampton og Tottenham er de to bejlere.

Victor Nelsson foretrækker angiveligt et skifte til Tottenham, men den engelske storklub har tilsyneladende endnu ikke været villige til at imødekomme kravet om at indfri frikøbsklausulen.

Wolverhampton er på akut jagt efter en ny central forsvarsspiller efter salget af Nathan Collins til Brentford for 23 mio. pund.

Det kan ende med at blive et langvarigt pokerspil om fremtiden for Victor Nelsson den kommende halvanden måned frem mod lukningen af transfervinduet.

Omvendt er der ingen tvivl om, at både Tottenham og Wolverhampton kæmper for at få spillertruppen på plads så hurtigt som muligt før sæsonpremieren, der indledes i weekenden 11.-13. august.