Stort VAR-drama: Arsenal dukket i tillægstiden

Efter næsten to en halv måned uden sejre kunne Everton-spillerne mandag igen hæve armene i triumf.

Her sluttede en lang sejrstørke for Liverpool-klubben, da Arsenal efter to sene mål blev slået med 2-1. Demarai Gray blev den store helt for Everton med sit mål i kampens tillægstid.

Otte kampe i træk nåede Everton at spille uden at vinde. Med mandagens tre point hopper holdet op på 12.-pladsen med 18 point i alt.

Arsenal har nu tabt to kampe i træk og tre af de seneste fire i Premier League. Det efterlader London-klubben på tabellens syvendeplads med 23 point.

Det er ikke gået godt for Everton på det seneste, og det kom også til udtryk i mandagens kamp. For at vise sin utilfredshed med klubbens ledelse forlod en gruppe fans stadion i 27. minut.

Tidspunktet var ikke tilfældet. Everton er i gang med sin 27. sæson i træk, hvor der ikke er kommet et nyt trofæ i pokalskabet.

Inde på grønsværen kom der for alvor gang i kampen i de sidste minutter af første halvleg.

Her headede Richarlison bolden i mål til 1-0 for hjemmeholdet. Men jublen på Goodison Park fortog sig hurtigt. Et VAR-tjek førte nemlig til en offsidekendelse, og så forblev det 0-0.

Men kun for en kort bemærkning. Blot små to minutter senere lå bolden således i nettet i den anden ende. Kieran Tierney sendte et indlæg ind i feltet, som Martin Ødegaard med indersiden vinklede i kassen.

Et lille kvarter inde i anden halvleg sendte Richarlison igen bolden i mål, men også denne gang måtte brasilianeren se sin scoring annulleret for offside.

Men tredje gang blev altså lykkens gang for Everton-profilen. Med lidt over ti minutter tilbage af den ordinære spilletid bankede Demarai Gray bolden på overliggeren. Den røg ud til Richarlison, som med hovedet for tredje gang i kampen sendte bolden i mål.

Denne gang talte scoringen, og så lugtede Everton blod. Arsenal vågnede også op, og med en håndfuld minutter tilbage headede Eddie Nketiah bolden på stolpen.

Men det blev altså Everton, der endte med en forløsende sejr. I tillægstidens andet minut trykkede Demarai Gray igen af fra distancen. Denne gang ramte bolden stolpen, men endte i nettet, og så eksploderede Goodison Park i jubel.