Storvask i storklub: Syv mand på vej ud

Liverpool har allerede hentet en række store profiler til klubben, men der skal også tages afsked med en del spillere.

Allerede nu har man solgt keeperen Danny Ward til Leicester for omkring 100 millioner, mens også spillere som Jon Flanagan og Emre Can er sendt videre.

Men flere ser ud til at tage døren med exit-skiltet.

Divock Origi, Danny Ings, Marko Grujic, Sheyi Ojo, Lazar Markovic, Pedro Chirivella og Simon Mignolet er alle på vej væk, fortæller lokalmediet Liverpool Echo, der plejer at have stor viden om planerne i storklubben.

Liverpool-mandskabet er blev forstærket i forhold til sidste sæson, hvor man nåede Champions League-finalen. Foto: AP

Champions League-finalisterne satser, at Origi kan indbringe omkring 225 millioner, mens Ings og Grujic er blevet prissat omkring 170 millioner kroner.

I alt håber klubben på at salgene kan indbringe omkring 750 millioner kroner, hvilket ville styrke Jürgen Klopps tranferbudget.

The Telegraph melder, at ulykkesfuglen Loris Karius også er et salgsemne, men Liverpool sælger nok enten ham eller Mignolet. Næppe begge.

Klopp fortæller, at truppen vil være stor, hvis der ikke de kan få gang i salgene.

- De skal allesammen have et mulighed for at spille.

- I sidste ende giver det ikke mening at have en trup på 35 mand, for spillere under udvikling skal føle, at der er brug for dem.

- Jeg er ret sikker på, at der vil ske et par ting, men præcis hvad må tiden vise, siger Klopp til klubbens egen hjemmeside.

Selvom man allerede har hentet kæmpe profiler som keeperen Alisson, Fabinho, Xherdan Shaqiri og Nabt Keita er der stadig masser af rygter omkring Liverpool.

Den franske landsholdsspiller Nabil Fekir har været et varmt navn, men skulle det ikke lykkes at få Lyon-spilleren, kunne Real Madrids Mateo Kovacic komme i spil som alternativ.

