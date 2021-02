Straffede sig selv og sin anfører

Nemanja Matic er så nidkær en bestyrer af Manchester Uniteds bødekasse, at han har uddelt bøder til såvel sig selv som til anfører Harry Maguire, der er med til at bestyre den

På nogle fodboldhold er bødekassen udtryk for en godmodig gang gas.

Andre tager den slags mere alvorligt, og i Premier League er bøderne til spillerkassen af en anden størrelse end dem i FC Nørre Bøvelse.

Nemanja Matic er for eksempel en nidkær bestyrer af bødekassen i Manchester United. Faktisk i en grad, så han forleden så sig nødsaget til at uddele en bøde til sig selv.

- Op til kampen mod Newcastle, gav jeg mig selv en bøde. Jeg kom nogle få sekunder for sent til et møde, men reglerne er de samme for alle. Jeg måtte straffe mig selv, fordi de andre fangede mig i det, fortæller han til klubbens hjemmeside.

Han agter dog delvis at appellere til sig selv, forstået på den måde, at han vil have Paul Pogba til at betale halvdelen.

- Han stod foran rummet, hvor mødet skulle foregå og begyndte at tale med mig. Derfor vil jeg bede ham betale 50 procent.

Matic nærmeste bøde-assistent, anfører Harry Maguire, går heller ikke fri.

- Han havde sin telefon med i fitnessrummet. Problemet var, at det er ham og mig, der uddeler bøderne. Men da det skete igen et par dage efter, var jeg nødt til at skride ind og sige ’sorry, Harry’.

Bag det hele ligger dog også en portion alvor.

- Det er meget vigtigt at have disciplin på vores hold. Derfor har vi nogle enkle regler, siger den serbiske veteran.

- Man kommer ikke for sent til træning eller til møder, og man har ikke sin telefon med til fysisk træning. Mange af gutterne har kæmpet med reglerne, så der er masser af penge i bødekassen, men det bliver langsomt bedre med det disciplinære.

Frank Lampard bestyrede som manager bødekassen, og det blev dyrt for nogle. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

I andre klubber kan bøde-regimet blive mere ekstremt. For eksempel, når det bestyres af en manager, som det var tilfældet med Frank Lampard i Chelsea.

I hans første sæson blev et foto fra omklædningsrummet lækket.

Der var kæmpebøder for alle typer forseelser, og det siges, at bødekassen rummede tilgodehavender for 53.500 pund, svarende til 460.000 kroner, da han blev fyret forleden.

Så restanter har muligvis været lettede over at læse nyheden om hans afgang.

