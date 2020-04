Straffes benhårdt for sexfest med prostituerede

Kyle Walker måtte lørdag lægge sig fladt ned og undskylde for sin opførsel, efter The Sun i fællesskab med den 21-årige prostituerede Louise McNamara kunne afsløre, at Manchester City-spilleren ikke havde overholdt den engelske lock down.

I stedet bestilte han i sidste uge to prostituerede kvinder, hvis selskab han nød i flere timer sammen med en kammerat.

Manchester City har efterfølgende meddelt, at man overvejer en disciplinærsag mod den 29-årige forsvarsspiller, og ifølge The Mirror bliver det en dyr omgang for Walker.

Avisen mener at vide, at han straffes med en bøde på 250.000 pund svarende til 2,1 millioner danske kroner. Det er lidt mere, end hvad Walker angiveligt tjener på to uger...

Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

I England har regeringen bedt alle om at overholde reglerne om social distance, og Kyle Walker har da også lagt en video op på sin Instagram-profil, hvor han opfordrer folk til at blive hjemme og følge myndighedernes anbefalinger.

Han glemte bare selv at gøre det.

- Jeg vil gerne benytte muligheden for at give en offentlig undskyldning for de valg, jeg tog i sidste uge.

- Jeg forstår, at min rolle som professionel fodboldspiller medfører et ansvar for at være en rollemodel. Derfor vil jeg gerne undskylde over for min familie, venner, fodboldklub, fans og offentligheden for at skuffe dem.

- Der er helte derude, der gør en vital forskel for samfundet i øjeblikket. Mine handlinger står i skærende kontrast til, hvad jeg burde gøre under lock down, lyder det fra Kyle Walker, uden at han dog specifikt bekræfter Louise McNamaras historie.

Premier League er suspenderet på ubestemt tid på grund af frygt for spredning af coronavirus.

