Straffes efter kæmpe ballade

Der var decideret ondt blod mellem Chelsea-træner Thomas Tuchel og Tottenham-manager Antonio Conte under søndagens Premier League-opgør.

Og nu får det konsekvenser.

Det Engelske Fodboldforbund, FA, har således valgt at straffe begge trænere oven på deres batalje. Det skriver flere engelske medier.

Tuchel er blevet idømt en bøde på 35.000 pund, cirka 306.000 danske kroner, samt én spilledags karantæne.

Conte er sluppet med en bøde på 15.000 pund, 131.000 kroner - og ingen karantæne.

Thomas Tuchels karantæne er dog midlertidigt suspenderes, indtil disciplinærudvalget har afgivet en skriftlig begrundelse for karantænen. Derfor ser det ud til, at den tyske manager kan være med på sidelinjen, når Chelsea søndag møder Leeds.

Artiklen fortsætter under billedet...

Thomas Tuchel og Antonio Conte er formentlig ikke på julekort med hinanden efter i søndags. Foto: GLYN KIRK/Ritzau Scanpix

Allerede undervejs i opgøret mellem Chelsea og Tottenham blev det tydeligt, at Tuchel og Conte ikke ligefrem var bedste venner. Efter Pierre Emile Højbjergs udligning kom de således op at skændes, inden det for alvor stak af efter slutfløjt.

Annonce:

Her gav de hinanden hånden, og så var der ellers dømt drama for alle pengene. Temperamentet så nemlig ud til at løbe af med dem begge, og de røg i totterne på hinanden.

De to kamphaner måtte herefter skilles fra hinanden, mens de så ud til at råbe knap så pæne ord.

Det var ellers ved at ende ud i et regulært slagsmål, og sammenstødet førte til, at begge managers blev udvist af kampens dommer, Anthony Taylor.

Få øjeblikke tidligere havde Tottenhams Harry Kane headet udligningen i kassen til slutresultatet 2-2.

Beslutningen kan appelleres af begge trænere.