Straffes til højre og venstre: Kæmpe kort-cirkus

Premier League er gået fuldstændig amok i et gigantisk kort-cirkus de første to spillerunder, hvor der er uddelt 93 gule kort og seks røde i blot 19 kampe

Spillerne i Premier League har tilsyneladende ikke vænnet sig til helt nye regler fra dommerne i denne sæson.

For det har indtil videre betydet et gigantisk kortcirkus i Premier League efter de to første spillerunder i Premier League.

Der er således allerede uddelt 93 gule kort (heraf fire til managere) samt seks røde kort i de to første spillerunder, hvor man oven i købet mangler at afvikle opgøret mellem Burnley og Luton.

Reglerne er strammet op

De nye regler betyder blandt andet, at man automatisk får et gult kort, hvis mere end én spiller opsøger dommeren under kampen. Det giver også gult i fremtiden, hvis en spiller kommer løbende mod dommeren for at komme i kontakt med ham.

Blandt de nye regler er også, at der skal falde et gult kort, hvis man forsøger at trække tiden ud.

Dommeren i Premier League er samtidig forpligtet til at lægge tid til alle de tilfælde, der har været af stop undervejs i kampen. Det gælder alt fra udskiftninger, scoringer, fejringer, udskiftninger og skader.

Ude på bænken skal de også til at lære nye vilkår.

For det giver straks et gult kort, hvis der er mere end en træner i det tekniske område. Der bliver også slået hårdt ned på de trænere, der opfører sig aggressivt overfor dommerne. Det glæder både ham på banen eller fjerdedommeren på sidelinjen.

Og så er det slut med at se kampen fra tribunen til træneren, der bliver tildelt et rødt kort. Han skal gå direkte i omklædningsrummet.

I løbet af de to første spillerunder er der allerede uddelt hele seks røde kort.

Nayef Aguerd fra West Ham, Matheus Nunes fra Wolverhampton, Anass Zaroury fra Burnley, Alexis Mac Allister fra Liverpool, Tim Ream fra Fulham samt Takehiro Tomiyasu fra Arsenal har set rødt allerede i denne sæson.

Liverpool valgte mandag at appellere det direkte røde kort, som Alexis Mac Allister modtog i lørdagens kamp mod Bournemouth.

Tirsdag fik Merseysideklubben medhold i klagen. Og det betyder, at den argentinske verdensmester slipper for tre spilledags karantæne. Han kan således være på banen søndag mod Newcastle.

En spiller skal i øvrigt afsone én kamps karantæne i Premier League, hvis han får fem gule kort i løbet af de første 19 spillerunder. Hvis en spiller modtager ti gule kort før 32 spillerunde ender det med yderligere to karantænedage.

