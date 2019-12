Streaming-gigant sagsøgt for millarder

Streamingtjensten Twitch er havnet i kløerne på russiske Rambler Group, der vil have et stort millardbeløb ud af søgsmål

Den ultrapopulære streamingtjeneste Twitch er blevet sagsøgt for, hvad der svarer til 18,7 milliarder kroner.

Det skriver BBC.

Søgsmålet kommer efter, at russiske Rambler Group, der eksklusivt ejer rettighederne til at sende Premier League i landet, mener, at Twitch har brudt deres rettigheds-monopol intet mindre end 36.000 gange alene mellem august og november.

'Udokumenteret'

Twitch, der har 15 millioner daglige bruger på verdensplan, kalder Ramblers Groups anklager for 'udokumenteret'.

Platformen tilbyder deres brugere selv at streame og producere live-indhold til følgere.

Derfor står det i regelsættet på Twitch, at det ikke er tilladt at dele indhold uden tilladelse fra andre rettighedshavere, hvilket inkluderer film, tv-programmer og sportkampe.

Ikke til at styre

Ifølge Twitch' advokat Julianna Tabastaeva er det ikke lige nemt for platformen at styre, hvad deres brugere publicerer.

'(Twitch, red.) tilbyder kun brugerne adgang til platformen og er ikke i stand til at ændre indholdet, som de deler, og de er ikke i stand til at kortlægge mulige brud på retningslinjerne,' siger hun til det russisk-sprogede medie Kommersant ifølge BBC.

Hun uddyber, at firmaet gør alt, hvad de kan for at holde styr på platformen, og hvad der bliver delt, men at Rambler Group aldrig har gjort opmærksom på problemet før nu.

Sagen skal for retten den 20. december.

Rambler Group, der er en russisk søgemaskine og en af de største russiske webportaler, købte i 2019 rettigheder til at sende Premier League tre sæsoner frem, mens Amazon, der siden 2014 har ejet Twitch, har rettighederne til at sende Premier League i Storbritannien.

