Styg dansk fiasko

Thomas Franks Brentford led lørdag et forsmædeligt nederlag til bundproppen Norwich i Premier League

Hvedebrødsdagene i Premier League må i den grad siges at være et overstået kapitel for Thomas Frank og Brentford.

Efter en stærk indledning på sæsonen, er 'danskerklubben' nemlig løbet ind i en kedelig stime af nederlag.

En stime, der kulminerede lørdag eftermiddag, da det meget skuffende blev til et 1-2 nederlag på hjermmebane til bundproppen Norwich.

Dermed har Brentford nu tabt fire kampe i træk, og er faldet ned på trettendepladsen.

Thomas Frank har fået noget at tænke på. Foto: Ritzau Scanpix

Thomas Frank havde sendt Christian Nørgaard, Mathias Jensen og Mathias 'Zanka' Jørgensen på banen fra start. Sidstnævnte måtte lade sig skifte ud med en skade efter kun lidt over ti minutter.

Hans afløser, Charlie Goode, gjorde sig uheldigt bemærket, da han begik det straffespark, som Teemu Pukki sparkede i mål til 2-0. Scoringen endte med at blive kampafgørende, da Norwich tog en 2-1-sejr.

Det er 'Kanariefuglenes første ligasejr i denne sæson.

Dummer sig til sidst