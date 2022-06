Superliga-stortalent skifter klub to gange på tre dage

Simon Adingra blev for få dage siden solgt for et stort beløb fra FC Nordsjællands til Brighton, men nu skal han videre til en tredje klub

Det er ikke mere end to dage siden, at Simon Adingra blev solgt for over 50 millioner kroner fra FC Nordsjælland til Brighton i Premier League.

Men nu er han på vej videre igen.

Ja, livet i den moderne fodboldverden kan være omskifteligt, og det gælder i den grad for den 20-årige ivorianske kantspiller.

Han skifter nemlig ifølge Ekstra Bladets oplysninger med det samme på en lejeaftale til belgiske Royale Union Saint-Gilloise.

Det er ikke verdens største overraskelse, da den belgiske klub ligesom Brighton er tilhørende Tony Bloom, og derfor er der blevet spekuleret i, om Adingra kunne sendes på græs i Belgien for at få endnu mere erfaring og hår på brystet.

Det kommer til at ske nu, for søndag aften landede han i Bruxelles, og han forventes at blive præsenteret på sin nye lejeaftale mandag morgen eller formiddag, hvorefter han vil træne med sin nye klub.

Lejeaftalen med Royale Union Saint-Gilloise er uden en frikøbsklausul, og handler altså om at videreudvikle den unge kantspiller. Adingra kan i Belgien blive holdkammerat med danske Jonas Bager og Casper Nielsen, hvis de to danskere altså bliver i klubben.

Royale Union Saint-Gilloise gjorde det fortrinligt i den seneste sæson, hvor man som oprykker endte som nummer to i den bedste række.

