Superstjerne irriterer Mourinho: 'Jeg er helt i vildrede'

Paul Pogba har ikke fortalt Mourinho, at han vil væk fra Manchester United, fortæller manageren, der er forvirret over transferrygterne

Spekulationerne om Paul Pogbas United-fremtid har i den grad taget til de seneste måneder.

Selvom transfervinduet er smækket i, er rygterne om et skifte ikke forstummet. Det lader nemlig til, at den franske verdensstjerne langt fra føler sig værdsat af sin manager i Manchester.

Pogba har selv sat rygterne i gang, efter midtbanespilleren i august fortalte pressen, at han ville blive straffet af klubben, hvis han sagde, hvordan han havde det. Under den seneste landsholdspause skabte Pogba igen tvivl om sin fremtid ved at sige, at han lige nu er på kontrakt hos United, men at han ikke ved, hvad der sker i den nærmeste fremtid.

Har ikke bedt om skifte

Netop den seneste udtalelse i pressen har efterladt Manchester uniteds portugisiske manager i vildrede. José Mourinho har nemlig ikke hørt noget, der kunne minde om et transferønske fra sin franske stjerne.

- Paul kom tilbage fra VM en uge før, vi begyndte Premier League. Vi har været sammen i omtrent to måneder, og han har ikke fortalt mig, at han ønsker at skifte. Aldrig. Han har aldrig sagt, at han vil væk, understreger Mourinho ifølge The Independent fredag under pressekonferencen forud for weekendens opgør mod Watford.

- Jeg kan kun kommentere, hvad der er virkelighed for mig, og ikke hvad jeg læser eller hører fra andre. Jeg har ingen direkte relation med de folk, der skriver eller siger noget i denne sag. Jeg har en relation med mine spillere - ikke kun Paul. Hvis han ikke fortæller mig, at han ønsker at skifte, så er det fordi, han ønsker at blive. Det er min konklusion, fortsætter Mounrinho.

United-manageren indrømmer dog, at han er irriteret over Pogbas udtalelser i medierne, der antyder, at han snart kan være fortid på Old Trafford:

- Du er er nødt til at spørge ham. Som hans manager fortæller jeg jer sandheden. Det er hans problem, og jeg vil ikke kommentere hans forhold til medierne, siger en anstrengt José Mourinho.

Artiklen fortsætter under billedet..

Paul Pogba skulle ifølge flere engelske medier være stærkt interesseret i at vende tilbage til Juventus for at spille med Cristiano Ronaldo. Foto: Ritzau Scanpix/Filippo Monteforte

Det forlyder i en række engelske medier, at både Barcelona og Paris Sant-Germain står klar i kulissen, hvis Paul Pogba ønsker at skifter.

Den franske verdensmester har i Mino Raiola en af fodboldens mest kontroversielle agenter, og han har da også skabt stor ravage om sin klients fremtid på det seneste.

I sommer hævdede Pep Guardiola eksempelvis, at Raiola havde tilbudt Pogba til rivalerne fra Manchester City, ligesom der også er kommet flere kryptiske kommentarer fra agenten om et skifte til Juventus, hvor Pogba spillede fra 2012 til 2016.

Mourinho vil dog ikke lægge alt for meget i Raiolas udtalelser i pressen, forklarede han på pressemødet:

- Jeg ved ikke, om de er sande. Jeg er nødt til at høre det fra agenten eller høre ham sige det til jer på en måde, så jeg jeg kan se det. Hvis jeg ser Mr. Raiola sige på tv, at hans spiller vil væk, og at han er i gang med at stable en handel på benene, så vil jeg tro på det, slår portugiseren fast.

Det frustrerer dog den dobbelte Champions League-vinder, at han ikke ved, hvor Pogba står i hele balladen om et muligt skifte.

- Lige for tiden er jeg fuldstændig efterladt i mørke. Den eneste ting, jeg ved, er, at spilleren aldrig - aldrig i den tid vi har været sammen - har fortalt mig, at han ønsker et klubskifte, men jeg ønsker, at han bliver, uddyber Mourinho.

Pogba og resten af Manchester United-holdet gæster lørdag den helt store åbenbaring fra Watford, der har vundet alle fire Premier League kampe indtil videre i sæsonen.

Se også: Pogbas agent i rasende angreb på United-legende