Superstjerne langer ud

Hvorfor skal der altid være et ondt motiv, spørger Marcus Rashford efter anklager fra konservativt tidsskrift om, at fodboldstjernen tjener på sit velgørende arbejde

Samme sociale medie bruger Englands og Manchester Uniteds stjerneangriber Marcus Rashford til at sende en bredside mod det konservative magasin Spectator, som har en historie på vej, der beskriver, hvordan stjerneangriberen har tjent penge på sit velgørenhedsarbejde.

- Jeg har lige hørt, at Spectator planlægger en historie om, hvordan jeg kommercielt er blevet begunstiget de seneste 18 måneder. For at gøre det klart. Jeg behøver ikke at blive partner med brands. Jeg gør det, fordi jeg ønsker at fortsætte mit arbejde uden for banen. Størstedelen af alle honorarer går til det, skriver Rashford på Twitter.

- Seneste sommer havde 1,3 millioner børn adgang til madhjælp gennem mit samarbejde med ‘Burberry Children’ (Burberry er et britisk tøjmærke, red.), de havde et sikkert sted at være efter skole, hvor de får mad. Efter investeringen i november har udsatte børn et sted at tage på sommerferie i år, og gennem mit samarbejde med Macmillan (forlag) har 80.000 børn nu en bog, som de kan kalde deres.

- Har jeg en større kommerciel værdi efter kovendingerne (af britiske politikere, red.)? Helt sikkert.

- Men jeg er også Manchester United-spiller og engelsk landsholdsspiller. Hvorfor skal der altid være et motiv? Hvorfor kan vi ikke bare gøre det rigtige, spørger Rashford.

- P.S. Jeg nyder faktisk at læse bidder fra The Spectator fra tid til anden, men det her er en død sild.

Antiracisme-demonstration i Manchester efter EM-finalen. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Marcus Rashford kommer fra et af Manchesters socialt belastede kvarterer.

Han har brugt sin platform til at føre kampagne mod racisme og sætte spot på fattigdom i Storbritannien, og børn der går sultne i seng.

I barndomshjemmet var julehjælp en nødvendighed - også mens han spillede for Uniteds juniorhold.

For sit arbejde blev han sidste år i oktober tildelt MBE-ordenen (Member of the Order of the British Empire). Han har ikke holdt kritik tilbage af især konservative politikere, som han beskylder for mangel på empati.

Marcus Rashford var en af de spillere, som blev udsat for hetz efter Englands nederlag til Italien i EM-finalen - fire er nu anholdt.