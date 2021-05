Superstjerne om Eriksen: 'Jeg savner ham'

Christian Eriksen er fra Middelfart og ikke Seoul.

Det er Heung-Min Son godt og grundigt træt af.

- Danskerne kan være så stolte af ham. Jeg er misundelig på dem, for jeg ville ønske, at han var sydkoreaner, så vi kunne spille på landsholdet sammen, siger Tottenham-stjernen i et interview med TV3 Sport.

- Jeg savner ham virkelig. Han er en spiller, jeg kunne se spille hele dagen.

Eriksen og Son spillede sammen i Tottenham fra 2015 til 2020, da danskeren skiftede til Inter.

Man kan dog ikke sige, at de to ikke kan uden hinanden.

Son brillerer i denne Premier League sæson, hvor han er blandt de mest scorende og assisterende spillere.

Kigger vi mod Italien, hvor Eriksen skiftede hen, er han godt på vej mod et italiensk mesterskab med sin klub Inter.

Pierre-Emile Højbjerg har kunnet se sin sydkoreanske holdkammerat nette 15 gange indtil videre i Premier League. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

- Pierre er fantastisk

Tottenham er dog ikke helt danskerløst, efter klubben hentede Pierre-Emile Højbjerg i sommeren 2020.

Han får også store roser med på vejen fra Son.

- Som offensiv spiller stoler jeg på, at der dækket af bag mig, når Pierre spiller. Han er fantastisk, siger den 28-årige sydkoreaner i interviewet.

Son roser også Højbjerg for at være en 'fighter'.

Tottenham og Son spiller søndag klokken 21 mod allerede nedrykkede Sheffield United.

