Superstjernens utrolige afskedsgave

Efter ti succesfulde år i Manchester City rykker angriberen Sergio Agüero mod varmere himmelstrøg, når han i de kommende to sæsoner skal tørne ud for FC Barcelona.

Og i forbindelse med det skifte har den 32-årige argentiner sagt farvel til de ansatte i Manchester City med stil - i mere end en forstand.

Det skriver det normalt velinformerede engelske medie The Athletic.

Ifølge mediet har Sergio Agüero købt et ur fra enten Hublot eller Tag Heuer til samtlige ansatte i førsteholdets bygning i Manchester City.

Her er der ansat mere end 60 personer, og urene koster mellem 8.500 og 70.000 danske kroner. Det er altså ikke småpenge, han har brugt på afskedsgaverne.

Alle urene har desuden fået indgraveret teksten 'Gracias! Kun Agüero'.

Som om et voldsomt dyrt ur ikke var nok, gav Sergio Agüero også alle ansatte en mulighed for at vinde hans spritnye Range Rover Evoque.

Angriberen uddelte et lod til alle ansatte, og det endte med, at en 'kit man' vandt bilen.

The Athletic skriver også, at Sergio Agüero efterlod et betragteligt beløb til en pengegave, som spillerne giver til de ansatte to gange om året.

Manchester City hentede Sergio Agüero for godt 300 millioner kroner i sommeren 2011, og siden har argentineren noteret sig for 260 kasser på 390 kampe for klubben, så han har efterladt et betydeligt indtryk i Manchester.

