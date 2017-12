Sur Mourinho løfter sløret for Zlatans fravær efter ny bommert

Manchester Uniteds Romelu Lukaku måtte lørdag aften udgå tidligt i opgøret mod Southampton med en slem hovedskade, men det var ikke den svenske troldmand Zlatan Ibrahimovic, der erstattede den store belgier.

I stedet blev den engelske landsholdsspiller Marcus Rashford skiftet ind, og det skyldes naturligt nok, at Zlatan Ibrahimovic slet ikke var med på bænken til kampen på Old Trafford mod Southampton, der i øvrigt sluttede 0-0.

Og efter kampen afslørede manager José Mourinho, at svenskeren endnu en gang er ude med en skade.

- Zlatan er ude i en måned, lød det fra Mourinho, der efterfølgende svarede gevaldigt udenom, da reporteren fra britiske BT Sports spurgte, om skaderne til Lukaku og Zlatan sender United på markedet efter en angriber i januar.

- Jeg ved det ikke. Jeg er glad for spillernes attitude, og jeg har ingen klager vedrørende mine spillere, lød det spøjse svar.

Zlatan Ibrahimovic pådrog sig en grim knæskade i foråret, og mange havde forventet, at karrieren var slut for den aldrende svensker. Han formåede dog at blive kampklar på rekordtid, og derfor tilbød Manchester United ham en ny kontrakt, efter den gamle udløb i sommer.

Artiklen fortsætter under billedet...

Romelu Lukaku slog hovedet i en duel med en Southampton-forsvarer. Foto: AP

Romelu Lukaku blev båret fra banen med iltmaske efter uheldet, men efter kampen fortalte Mourinho til klubbens egen tv-kanal, at Lukakus tilstand ikke er så alvorlig, som først frygtet.

Det forventes dog ikke, at den belgiske topscorer kan deltage i Premier League-kampen mod Everton nytårsdag eller FA Cup-opgøret mod Derby den efterfølgende fredag.

Utilfreds med dommeren - igen

José Mourinho er kendt for at lade sin frustration over manglende resultater gå ud over dommerne, og det var også tilfældet efter nulløsningen mod Southampton, der kom få dage efter et skuffende 2-2 resultat mod Burnley - ligeledes på hjemmebane.

Denne gang var det dommeren Craig Pawson, der fik en portugisisk stikpille, fordi han ifølge Mourinho overså et straffespark til Manchester United i en situation, hvor Southampton-stopperen Maya Yoshida havde hånd på bolden.

Straffe eller ej? Døm selv:

Se hele interviewet øverst i artiklen.

Se også: United-stjerne båret fra banen med iltmaske

Se også: Drømmefinalen glippede: Elektriker sendte verdens bedste ud

Mølby: Liverpool har gjort et kup