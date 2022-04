Sur over Eriksen-spørgsmål: Mangel på respekt

Christian Eriksen stod lørdag overfor sin gamle klub, da Brentford mødte Tottenham i en kamp, der endte uden scoringer.

Eriksen leverede en stærk præstation imod sin gamle klub, og efter slutfløjtet blev Tottenham-cheftræner Antonio Conte så spurgt, om danskeren er en type spilfordeler, som Tottenham vil kunne bruge.

- Først og fremmest var jeg glad for at se Christian spille og for at se ham spille på den måde. Du ved udmærket godt, at det at stå at tale om transfermarkedet og om spillere, der ikke spiller for mit hold, det synes jeg er mangel på respekt for det hold, som spilleren spiller for, og også overfor mine egne spillere, lød svaret, ifølge football.london, fra Antonio Conte.

- Jeg arbejdede med ham i Inter i to år, og det nød jeg. Jeg er meget glad for at se ham i denne fantastiske form, for vi må ikke glemme, hvad der skete for blot otte måneder siden. Nu er jeg glad for at se Christian spille fodbold på dette niveau igen.

Antonio Conte blev efterfølgende spurgt, om han synes, at Christian Eriksen spiller på det samme niveau, som danskeren leverede for Inter.

- Min mening er, at Christian helt sikkert viser stor glæde ved at spille fodbold igen. Jeg tror, at når der sker sådan noget som det her, hvor man risikerer at skulle stoppe med at spille fodbold, så tror jeg, at det har givet ham stor passion at få en ny chance, og jeg tror, at han virkelig nyder det, sagde Conte.

