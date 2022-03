Suspenderer samarbejdet med Chelsea

Ondt bliver værre for den engelske fodboldklub Chelsea.

Torsdag aften meddeler klubbens storsponsor, teleselskabet 3, at man har bedt Chelsea om midlertidigt at suspendere de to parters samarbejdsaftale.

Det sker, efter at Chelsea tidligere torsdag blev ramt hårdt af den britiske regerings sanktioner mod klubejer Roman Abramovich.

Teleselskabet ønsker, at dets logo bliver fjernet fra Chelseas spilletrøjer og stadion. 3 er den mest synlige sponsor på Chelseas spilletøj. Selskabets navn figurerer således midt på maven.

- Vi anerkender, at den her beslutning vil påvirke de mange Chelsea-fans, som passioneret følger deres hold.

- Men i lyset af omstændighederne og regeringens sanktioner føler vi, at det her er det rigtige at gøre, siger en talsperson fra 3 ifølge Reuters.

Chelsea-ejer Roman Abramovich er blevet ramt af massive sanktioner fra den britiske regering, fordi han har tætte bånd til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Regeringen meddelte torsdag, at Abramovichs værdier er blevet indefrosset. Det betyder, at han hverken må rejse ind i Storbritannien eller gennemføre handler i landet.

Chelsea får en særlig licens til at fortsætte sine aktiviteter og kan altså spille sine kampe. Men Abramovichs planlagte salg af klubben, som han annoncerede i sidste uge, bliver ikke til noget lige foreløbig.

Den særlige licens giver kun klubben lov til at betale løn til personale. Der må ikke foretages andre investeringer.

Det betyder også, at klubben ikke må skrive nye kontrakter eller købe spillere. Der må ikke sælges merchandise, og reelt må klubben ikke sælge billetter til hjemmekampene.

Sæsonkortholdere vil dog stadig kunne møde op og se Chelsea spille på Stamford Bridge.