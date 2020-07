Svarer Mourinho igen: Kræver undskyldning

Manchester Citys manager, Pep Guardiola, kræver en undskyldning, efter at Den Internationale Sportsdomstol (CAS) mandag ophævede klubbens toårige karantæne fra europæiske turneringer.

Det siger han på et pressemøde tirsdag ifølge BBC.

- Vi har gjort det rigtige. José og alle de andre managere burde vide, at vi har taget skade. Vi burde få en undskyldning, siger Guardiola.

Spanierens udtalelse kommer, efter at sportsdomstolens beslutning blandt andet er blevet kritiseret af managerrivalerne fra Tottenham og Liverpool, José Mourinho og Jürgen Klopp.

Tirsdag kaldte Mourinho beslutningen for 'skandaløs', mens Klopp siger, at mandagens afgørelse 'ikke var en god dag for fodbolden'.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Manchester City blev i februar udelukket fra alle europæiske turneringer af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for brud på reglerne om økonomisk fairplay.

Klubben stod anklaget for at have overdrevet sine sponsorindtægter mellem 2012 og 2016 og for at have modtaget skjulte økonomiske tilskud fra klubejeren.

Men det fandt CAS ikke beviser for, og derfor kan City igen spille europæisk fodbold i næste sæson.

- Jeg er utrolig glad for beslutningen. Den viser, at alt det, som folk har sagt om klubben, ikke er rigtigt, siger Pep Guardiola.

På pressemødet langer Guardiola samtidig ud efter alle dem, der mener, at Manchester Citys seneste to Premier League-titler skyldes klubbens mange penge.

- Da Chelsea begyndte at vinde flere Premier League-titler, brugte de flere penge end de andre hold, siger Guardiola ifølge nyhedsbureauet Reuters og tilføjer:

- Jeg er en god manager, men jeg vinder ikke titler, hvis jeg ikke har gode spillere, og gode spillere er dyre. Men alle hold bruger mange penge.

Den spanske manager påpeger blandt andet, at naboerne fra Manchester United overbød hans egen klub for at købe Alexis Sánchez fra Arsenal og Harry Maguire fra Leicester.

Pep Guardiola understreger samtidig, at Uefas undersøgelse af klubben kun har fået hans kærlighed til Manchester City til at vokse.

Se også: Stjernen synger 'forbudt' sang

FC Midtjylland-boss stikker til FCK: Ståles onemanshow