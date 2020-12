Svarer Pogbas agent igen

Paul Pogba har været i Manchester United i to omgange, men det er aldrig blevet et helt lykkeligt ægteskab. Mandag chokerede hans agent Mino Raiola ved at sige, at det er slut for Pogba i United.

På pressemødet efter Leipzig-kampen svarede United-manager Ole Gunnar Solskjær så igen.

- Truppen er god, og spillerne er et hold, der står sammen. Jo før Pauls agent indser, at det er en holdsport, og at vi arbejder sammen, jo bedre, og det er nok den sidste ting, jeg vil sige om det, siger Solskjær ifølge BBC.

- Hvad vi snakker om i baggrunden er noget... Jeg vil ikke tale mere om Pauls agent, siger Solskjær.

Pogba var som helt ung i Manchester United fra 2009 til 2012 og efter fire år i Juventus kom han tilbage i 2016 som verdens dyreste spiller, men han har ikke ført United helt til tidligere tiders storhed.