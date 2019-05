Svimlende pris: Eriksen har købt svinedyr drømmebolig

Den danske fodboldspiller Christian Eriksen kan købe de fleste huse i verden, men for nuværende har han kastet sin kærlighed over et kæmpe palæ midt i den odenseanske idyl.

Ifølge mediet er der tale om et 348 kvadratmeter stort hus i den eksklusive Odense-bydel Hunderup. Kassen har ti værelser, tre etager og var udbudt til svimlende 14,5 millioner kroner.

Rødstensvillaen blev restaureret i 2013 med 'respekt for den herskabelige stil'.

Eriksen, der er født og opvokset i Middelfart, har med 250 kampe imponeret i den engelske hovedstadsklub Tottenham, og er længe blevet rygtet til alverdens storklubber.

Indtil videre hedder adressen dog fortsat London.

Sammen Sabrine Kvist har Christian Eriksen en søn, Alfred, der kom til verden kort inden VM 2018.

Der var ikke et øje tørt, da Eriksen og co. spillede sig i Champions League-finalen. Foto: Adrian Dennis / Ritzau Scanpix

Foruden nyindkøbet ejer den offensive midtbanespiller endnu en bolig i den fynske hovedstad.

Onsdag aften spillede Eriksen og Tottenham sig i Champions League-finalen, da de med en sen scoring fik raget pladsen i finalen til sig. Det skete på bekostning af hollandske Ajax, der ellers var foran det meste af tiden.

Senest er den danske profil blevet rygtet til en anden hovedstad. Nemlig den spanske, hvor Real Madrid skulle stå klar med en guldrandet kontrakt. Men Tottenham vil gå langt for at beholde den danske stjerne.

