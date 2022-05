Sviner dommer: Stop dit konstante brok

- Du skal få dommeren til at komme herind foran kameraet og forklare beslutningerne.

Sådan lød den kontante melding fra Arsenal-manager Mikel Arteta efter 0-3-skuffelsen til Tottenham i Premier League torsdag aften.

I et interview med Sky Sports lagde spanieren ikke skjul på sin mening om dommer Paul Tierney.

Selvom Arteta aldrig uddybede, hvad han var vred over, så tyder noget på, at det var de to gule kort til Rob Holding efter henholdsvis 26 og 33 minutter i London-derbyet, hvilket sendte forsvarsspilleren tidligt i bad.

- Hvis jeg siger, hvad jeg synes, bliver jeg suspenderet i seks måneder. Jeg kan ikke sige noget. Jeg kan ikke lide at lyve, så jeg foretrækker ikke at sige noget, sagde han til sidst.

Her får Holding det røde kort. Foto: GLYN KIRK/Ritzau Scanpix

Arsenal kunne med en sejr over Tottenham have lukket kampen om de sidste Champions League-pladser i Premier League, men nederlaget betyder, at kampen nu er helt åben.

Pierre-Emile Højbjerg og co. leverede en god præstation, og Heung-min Son nåede blandt andet op på sit 21. i mål i ligaen, da han lukkede og slukkede til 3-0.

Efter kampen var manager Antonio Conte naturligvis en glad mand, men han havde også brug for at sende en stikpille til sin trænerkollega.

- Arteta er en rigtig god træner, men han er først lige blevet cheftræner, og han skal til at fokusere mere på sit hold i stedet for konstant at brokke sig. I de seks måneder, jeg har været i Tottenham, har jeg ofte skulle høre på brok fra ham, sagde italieneren ifølge The Guardian.

Han mente, at udvisningen af Holding var helt efter bogen.

Tottenham møder Burnley på 17.-pladsen, mens Arsenal står over for Newcastle på 14.-pladsen i næste runde.

