Sviner Liverpool-fans til: - Patetisk

Med lørdag aftens sensationelle kvartfinale-nederlag mod Lyon i Champions League er Manchester Citys sæson ovre.

Det endte godt nok med en sejr i den lille pokalturnering, men i FA Cup'en blev det til exit i semifinalen, i Premier League blev det kun til sølv og i Champions League altså blot til en kvartfinale.

Klubbens portugisiske midtbanespiller Bernardo Silva er flov over det pinlige exit, men langer samtidig ud efter en konkurrents fans.

- 2019/2020-sæsonen endte for os på en meget skuffende måde. Til alle fans så er vi kede af denne frustrerende sæson. De eneste vi kan love i 20/21 er, at vi kæmpe meget for at gøre det bedre og komme tilbage og vinde vigtige ting for jer, lyder det fra Silva.

- Og til alle Liverpool-fans, der ikke har andet at lave, end at skrive til en Manchester City-spillers konto, så er jeg også ked af det over for jer, men af de forkerte årsager...

- Patetisk...Gå ud for at fejre jeres titler, eller prøv at finde partner, drik en øl med en ven, læs en bog...så mange muligheder!, er opfordringen fra Silva.

City-stjerne langer ud efter Liverpool-fans. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Liverpool vandt sidste år Champions League, mens de i år vandt Premier League for første gang siden 1990. Det har gjort nogle af klubbens fans så kæphøje, at de har bombarderet Bernardo Silva og muligvis andre City-spillere med hånlige beskeder.

Manchester City har vundet Premier League fire gange de seneste ni år, men har på trods af indkøb for milliarder endnu aldrig vundet Champions League.

