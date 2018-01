Syg dansk dag: Tottenham taber stort skridt

Tottenham blev den helt store taber blandt topholdene i Premier League, da de kun fik 1-1 mod forkølede Southampton.

Spurs-fansene spærrede øjnene op, da de så startopstillingen, for både Christian Eriksen og keeper Hugo Lloris var fraværende. Begge stjerner var blevet nedlagt af sygdom og var beordret hjem under dynerne.

Eriksen havde medvirket i samtlige liga-kampe i denne sæson, men denne gang måtte top 4-aspiranterne undvære den dygtige dansker. Til gengæld havde Pierre-Emile Højbjerg igen indfundet sig hos kriseramte Saints.

Højbjerg blev skiftet ud efter lidt over en time. Foto: Ritzau Scanpix

Efter 14 minutter var det stolpe ind for hjemmeholdet, da Tottenhams forsvarskomet Davinson Sánchez forsøgte at tackle et fladt indlæg til hjørne, men i stedet udplacerede han vikarierende Michel Vorm via forreste stang.

Det styrtede ned på St. Mary’s, og det regnede også med mål i denne periode. Blot tre minutter efter føringsmålet steg Englands farligste mand, Harry Kane, til vejrs på et hjørnespark fra Ben Davis, der havde overtaget tjansen fra Eriksen. 21 ligatræffer for Kane, og så var der for alvor gang i opgøret.

Kane scorede sit 21. ligamål. Foto: Ritzau Scanpix

Intet fedtspil

Southampton havde ikke vundet i ti liga-kampe i streg, og efter lidt over en time skulle der prøves noget nyt. Højbjerg, som har spillet meget få fulde kampe, blev pillet ud – dog uden den store effekt.

I stedet trykkede Tottenham på, og der var muligheder til både Kane, Davis og Lamela i den nervepirrende periode. Generelt manglede Tottenham dog ideer – dem kunne Eriksen nok have bibragt.

I stedet var hjemmeholdets 17-årige håb, Michael Obafemi, lige ved at liste en 2-1-scoring ind, og Kane fik vanen tro også en afslutning i slutfasen. Men det blev ved 1-1, og så var alle vel lidt utilfredse efter 95 minutters hårdt arbejde i januar-regnen.

Tottenham tabte et vigtigt skridt i kamp om top-4. Foto: AP

