Syrlig Pep-talk: Tak, fordi I pressede os

Mr. Perfect hyldede rivalerne for at presse ham til sit hårdest tilkæmpede mesterskab, mens anføreren vinkede farvel

- Tak til Liverpool. De pressede os til at sætte nye standarder.

Pep Guardiola kunne sige det med et smil, der formentlig rummede lige dele høflighed og faglig stolthed.

For spanieren er en rendyrket Mr. Perfect, og sæsonens benhårde kapløb i toppen tvang ham til at aflevere endnu et svendestykke med sine lyseblå boldbegavelser.

- 98 point er fantastisk. Vi var nødt til at vinde 14 kampe i træk for at holde Liverpool bag os. Vi måtte ikke tabe et eneste point. Det er den hårdeste titel, jeg har hentet i min karriere, sagde han stolt til Skysports.

Tvivlen sneg sig måske ind en kort stund, da Liverpool kom foran hjemme mod Wolverhampton, mens hans egne gutter lod Brighton tage føringen.

Men Agueros udligning faldt godt et minut senere, og ti minutter efter headede Laporte City foran, før Mahrez og Gündogan smukt cementerede sejren i anden halvleg. Den stigende lettelse var tydelig at aflæse ude på bænken.

- Vi vidste, at vi skulle vinde kampen. Så simpelt var det. Vi tænkte ikke på den anden kamp men fokuserede kun på vores egen, forklarede Guardiola, der kunne sole sig i den skamros, Raheem Sterling leverede.

- Jeg er lykkelig. Det var det, jeg kom til klubben for. At vinde trofæer og opleve disse øjeblikke, sagde angriberen, der personligt har haft så stor en sæson.

- Vores manager har den bedste mentalitet, der findes. Den handler om at vinde - uanset modstander – vinde, vinde og vinde. Al kredit til ham og måden han kan motivere os på. Jeg er så glad for at lære af ham.

Lettelsen var til at få øje på hos spanieren, da City kom foran 3-1. Reuters/John Sibley/Ritzau Scanpix

Han vedgår dog, at bossen også har et godt udbud af spillere at plukke fra.

- Han har flere valgmuligheder på alle positioner, så spillerne udfordrer hinandden. Ingen kan føle sig trygge. Alle skal gribe deres chancer, som Riyad Mahrez gjorde det i dag.

Hans angrebskollega, Sergio Aguero, sluttede med 21 pletskud. Et færre end en trio bestående af Arsenals Aubameyang samt Liverpools Salah og Mané.

Men den lille hårdt pumpede argentiner er den første siden den fransk legende, Thierry Henry, der scorer mindst 20 Premier League-mål fem sæsoner i træk.

En helt personlig historie udfoldede sig, da Vincent Kompany blev skiftet ud mod slutningen af kampen.

Samtlige holdkammerater skulle hen og kramme anføreren, der har været i klubben siden 2008 og er det nærmeste, de lyseblå kommer på en ægte kulturbærer, og selv Brighton-fans rejste sig og hyldede den 33-årige belgier på vej ud.

Kompany, som med et brag af et langskud sørgede for sejren over Leicester i næstsidste runde, brølede da også ekstra højt i triumf ud mod de medrejsende City-fans, da han blev kaldt frem for at få sin medalje.

Et åbenlyst farvel efter en fantastisk sæson for ham, for holdkammeraterne, for fansene og Mr. Perfect.

Liverpool og de onde marginaler

Liverpools Andrew Robertson med et kropssprog der illustrerer holdets sæson i Premier League. Flot men ikke nok. Foto: Reuters/Carl Recine/Ritzau Scanpix

Den skarpe Liverpool-back, Trent Alexander-Arnold, opsummerede på en måde klubbens sæson med ganske få ord efter skuffelsen i sidste runde.

- Jeg er ødelagt. Den er en hård en, men City beviste, at de er et af de bedste hold i verden. Vi tabte kun en kamp i år, og så forventer du at vinde titlen. Men det er, som det er. Vi må på den igen næste år.

Nederlaget på 1-2 faldt symptomatisk på Citys hjemmebane lige inde i det nye år, hvor Sadio Mane var 11 millimeter fra at få en pointgivende scoring over målstregen. En marginal, lige som det point, der til sidste skilte holdene.

Manager Jürgen Klopp har en Champions League-finale forude, så der var grænser for, hvor dybt han ville synke ned i mismod efter det sure sølv.

- Holdet har taget så mange store skridt det seneste år. Det er en meget speciel sæson, bedre end den jeg havde med Borussia Dortmund, da vi blev mestre. Men vi kan ikke ignorere, at et hold var bedre.

- Vi var heldig i nogle situationer, uheldige i andre – som mod Manchester City, bemærkede han.

- Det har været en lang og hård sæson. Vi måtte håndtere op- og nedture, men vi var hele tiden konkurrencedygtige.

- City fik så mange point, fordi vi var i hælene på dem. Men de har hentet 198 point de sidste to sæsoner, og det er noget helt særligt, lød det anerkendende.

Den tyske manager hæftede sig ved, at han tidligere har mistet nøglespillere efter en god sæson. Det vil ikke ske denne gang, sagde han og roste nytilkomne Alisson i buret for hans bidrag. Og så leverede han en lille stikpille til kollega Guardiola.

- Så længe City har den finansielle power, vil det ikke være let for andre at overhale dem. Vi skal spille noget nær den perfekte sæson for at gøre det.

Han mente, at holdet havde spillet godt indtil føringsmålet og derefter havde været påvirket af publikums reaktioner fra scoringerne i Brighton.

- Men vi sluttede med en sejr, og vi har haft en fremragende sæson. Vi har virkelig udviklet os.

- I dag er følelsen ikke så rar, men nu har vi masser af tid til at forberede os til en vigtig kamp om tre uger, sagde Jürgen Klopp

