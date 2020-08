Tålmodigheden brugt op: Vil af med Andreas

Ti mand skal væk.

Frank Lampard står foran en solid udrensning i sin Chelsea-trup den kommende måneds tid i forsøget på at give økonomisk plads til nye spillere, så han for alvor kan byde Premier Leagues førerhunde op til dans.

Af de ti spillere skulle de fire være forsvarsspillere efter en sæson, hvor Chelsea var det hold i den øverste halvdel af tabellen, der lukkede flest mål ind. 54.

Kurt Zouma, Emerson Palmieri, Marcos Alonso og Andreas Christensen.

Det skriver The Times tirsdag i denne betalingsartikel.

Det kommer efter en sæson, hvor Chelsea måtte nøjes med en fjerdeplads i Premier League og så sent som i weekenden tabte FA Cup-finalen til bysbørnene fra Arsenal.

Eller sagt med andre ord: Slet ikke tilfredsstillende for klubben, der har vundet mesterskabet fem gange de seneste 15 sæsoner, FA Cup’en seks gange i dette årtusinde, Europa League to gange de seneste otte sæsoner samt selvfølgelig Champions League i 2012.

Ifølge avisen skulle 24-årige Andreas Christensen sammen med Zouma ganske enkelt ikke have udviklet sig så meget, som man havde håbet i storklubben.

Har kostet trekvart milliard

Dét efter en sæson, hvor han inden coronapausen lå nummer ti på listen over de mest duel-stærke forsvarsspillere i Premier League. Således havde han vundet over 65 procent af sine nærkampe på det tidspunkt i sæsonen.

Fik du læst: Schmeichel ville sige ja til United

Andre profiler i unåde er i øvrigt målmand Kepa Arrizabalaga, Tiemoue Bakayoko, Ross Barkley samt Michy Batshuayi.

Mens Chelsea efter forbud fra FIFA var nægtet indkøb for et år siden, har man de seneste måneder lokket både Timo Werner og Hakim Ziyech til fra Leipzig og Ajax.

Leicesters Ben Chilwell skulle også være ønsket på Stamford Bridge, og derfor er det nødvendigt at få penge i kassen. Førstnævnte to stjerner menes at have kostet Chelsea trekvart milliard kroner.

Andreas Christensen debuterede for Chelsea I Liga Cup’en i oktober 2014 mod Shrewsbury Town og fik yderligere to kampe den sæson, en i FA Cup’en og en i Premier League, inden han blev lejet ud til Borussia Mönchengladbach i sommeren 2015.

Gennem to sæsoner markerede han sig stærkt i Bundesligaen, inden han vendte retur til London.

Siden er det blevet til 96 førsteholdskampe for The Blues under Antonio Conte, Maurizio Sarri og nu Frank Lampards ledelse.

Hans kontrakt løber til sommeren 2022.

Se også: 1,4 milliarder: Karrierens mest betydningsfulde

Se også: Kæmpe kovending: Drømmen lever

Fodboldens mest magtfulde kvinde