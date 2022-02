Tårerne flød i Citys triumf

To ukrainske fodboldspillere fik sig en rørende oplevelse på Goodison Park i optakten til lørdagens sene Premier League-kamp.

Manchester City vandt selve fodboldkampen med 1-0 over Everton, men opgøret vil blive husket for minutterne inden kampen.

Her krammede Manchester Citys Oleksandr Zinchenko og Evertons Vitalii Mykolenko hinanden inden kampstart.

Alle spillere kom ind i farverne fra det ukrainske flag, og der var budskaber med 'No War' på trøjerne med henvisning til den russiske invasion i Ukraine.

Tilskuerne havde lavet et banner med teksten 'We stand with Ukraine' - vi står bag Ukraine.

Hverken Zinchenko eller Mykolenko kom på banen, og de var også begge tydeligt berørte inden kampstarten.

Zinchenko havde svært ved at holde tårerne tilbage, mens Mykolenko også så mut ud på bænken.

Derfra kunne de to ukrainere se City vinde opgøret på Phil Fodens sene scoring.

Zinchenko viste støtte til Ukraine. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Efter 82 minutter udnyttede Phil Foden en stor fejl i Evertons forsvar, hvor stopperen Michael Keane ikke fik sparket bolden væk.

Keane skulle cleare et indlæg fra venstre side, men efter nogle lidt tunge bevægelser endte han kun med at snitte bolden.

Foden var hurtig til at opsnappe bolden og sparkede den efterfølgende nemt ind fra tæt hold.

Kort efter scoringen appellerede Everton-spillerne kraftigt for et straffespark, da Citys midtbanespiller Rodri så ud til at tæmme bolden med armen inde i feltet.

Et VAR-tjek vurderede dog, at det ikke var en forseelse, og derfor kunne spillet fortsætte til trods for store protester.

Der blev ikke scoret yderligere, og dermed topper City ligaen med 66 point efter 27 kampe. Liverpool har seks point færre på andenpladsen med en kamp i hånden.