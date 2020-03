Taber 20 milliarder på 76 dage

Sportsligt har Chelsea gang i en glimrende sæson. På trods af transferforbud ligger klubben på en Champions League-givende fjerdeplads og er stadig med i både FA Cup og Champions League.

Men for klubbens stenrige russiske ejer Roman Abramovitch så har det været et forfærdeligt år - og det skyldes som for mange andre udbruddet af coronavirus.

Engelske The Sun skriver således, at Abramovich alene i 2020 har mistet omkring 20 milliarder kroner som følge af coronaudbruddet.

Abramovich bløder også milliarder i disse dage. Foto: Ritzau Scanpix

Det er usikkerheden og nedturen på diverse børser og aktiemarkeder, der har kostet russeren så massivt.

Mandag blev der talt om den største nedtur siden 'Black Monday' i 1987.

53-årige Abramovitch er dog ikke den eneste russer, der har tabt mange penge.

Russiske oligarker skulle til sammen have mistet omkring 416 milliarder i 2020 på grund af coronavirus.

For Abramovich er tabet af 20 milliarder dog ikke noget, der sender ham mod konkursens rand.

Roman Abramovics kæmpe-yacht. Foto: Linda Johansen

Udover en super-yacht med et par pools ombord og lækre boliger i blandet andet London, Caribien og Frankrig skulle han stadig have en formue på svimlende 90 milliarder kroner.

Roman Abramovich købte i sommeren 2003 Chelsea og har ført klubben til fem Premier League-titler, fem FA Cup-titler, to Europa League-titler og en enkelt Champions League-titel.

Tidligere har det været fremme, at russeren i sin tid kunne have købt Arsenal, men fik besked om, at klubben ikke var til salg.

