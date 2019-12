Tabte 0-5: Jeg er utroligt stolt

Trods en afklapsning på 0-5 mod Aston Villa i Liga Cup'en er Liverpools U23-træner 'utrolig stolt' af spillerne. Det siger Neil Critchley efter nederlaget i kvartfinalen tirsdag aften.

- Jeg er utrolig stolt af den præstation. Jeg synes, at vi i lange perioder var godt med i kampen. I starten spillede vi fantastisk, og jeg synes faktisk, at vi var det bedre hold i de første 12-13 minutter, udtaler han til Liverpool FC's hjemmeside.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har taget hele sit førstehold samt to af de største talenter med til VM for klubhold, hvor Liverpool indtræder i semifinalen onsdag.

Liverpools deltagelse i turneringen i Qatar betyder, at Critchley stod i spidsen for det yngste hold i klubbens historie på Villa Park tirsdag aften. Startopstillingen, der indeholdt fem debutanter, havde en gennemsnitsalder på 19 år og 182 dage.

Neil Critchleys unge tropper fik sig en overhaling af Aston Villa. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix

Det første mål kom på et frispark, hvor Aston Villas Conor Hourihane efter 15 minutter lidt heldigt listede bolden mellem alt og alle, og det andet faldt efter 17 minutter, da Liverpool-forsvarer Morgan Boyes ramte et indlæg fra Ahmed Elmohamady så skævt, at det strøg i en høj bue over keeper Caoimhin Kelleher.

Begik ikke særligt mange fejl

- Når man pludselig er nede 0-2, begynder man at klø sig i nakken og undre sig over, hvordan vi kom bagud 0-2, siger Neil Critchley.

- Jeg synes ikke, at vi begik særligt mange fejl i kampen, tilføjer han.

Ved pausen stod det 4-0 til Aston Villa, og i anden halvleg var det også hjemmeholdet, der sad på chancerne, før Wesley lukkede til 5-0 i overtiden.

- Jeg ved, at de (Aston Villa-spillerne, red.) styrede spillet en smule i anden halvleg - som seniorspillere ville gøre - men vi holdt helt til slut, siger Neil Critchley til liverpoolfc.com.

Liverpool fører Premier League med ti point ned til Leicester på andenpladsen, og Aston Villa er truet af nedrykning.