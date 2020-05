Tænder fansenes håb: Kan det holde på Pogba

Paul Pogba har længe ytret ønske om at forlade United, men måske kan perspektivet i et kreativt samarbejde med Bruno Fernandes holde ham tilbage

Efter en række triste sæsoner skal der ikke så forfærdeligt meget til, før Manchester Uniteds fans går halvt i selvsving.

Onsdag var det et opslag på Instagram fra klubbens nye portugisiske midtbanestjerne, Bruno Fernandes, der fik debatten til at blusse.

For ved siden af ham på træningsanlægget Carrington lå den så længe fraværende superstjerne, franske Paul Pogba og skævede under strækøvelser over til ham, han måske skal finde ind i et samarbejde med.

Flere medier har således beskrevet, hvordan portugiserens markante ankomst som kreativ kraft hos United har antændt en ny flamme i franskmanden, som nu måske alligevel vil blive i klubben, fordi han kan se nye perspektiver i et tæt teamwork med Fernandes.

Og bare billedet af de to sammen var nok til at tænde drømmen hos fanskaren.

Pogba er erklæret skadefri for første gang siden jul og kan nå at sætte sit fodaftryk på den sæsonafslutning, der helst skal udløse Champions League-kvalifikation til United.

Paul Pogba øjner måske ny storhed i United efter Bruno Fernandes ankomst. Foto: Reuters/Paul Childs/Ritzau Scanpix

Manager Ole Gunnar Solskjær har set, at han med Fernandes på holdet kan klare sig uden Pogba, men han kan også se et stærkt samarbejde mellem netop de to som en stor byggesten til sit United-projekt.

- Gode spillere kan altid spille sammen. Selvfølgelig kan de to også det, svarede han på spørgsmålet fra Sky Sports.

Og så glædede han sig over de nye, samlede perspektiver på midtbanen, efter at også Scott McTominay er tilbage.

- Jeg har både ham, Fred og Matic. Der venter mange kampe, og jeg er sikker på, at vi kan finde gode konstellationer. Dem drøfter vi da også i trænerteamet.

- Brunos ankomst og indflydelse har givet alle et boost. Klub, fans og spillere. At få både Paul og Marcus Rashford tilbage vil være fantastisk, siger nordmanden.

Ole Gunnar Solskjær har fået en nøglespiller i Bruno Fernandes, og det gør ham mindre sårbar overfor Pogbas fravær. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

United var inde i en vældig god stime, før pandemien satte ind, med elleve kampe uden nederlag og et nyt udtryk af selvtillid på holdet.

Pogba, der før sæsonen ytrede ønske om nye græsgange men fik sit ønske afvist, har haft en frustrerende sæson med masser af skader og måske også visse attitudeproblemer.

Mange fans har af samme grund ønsket ham væk. Nu håber andre af dem, at han genfinder glæden i United.

