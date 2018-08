Tæt på at skrive historie: Eriksen nærmer sig med stormskridt

I Tipsbladets store Premier League-magasin har vi også en komplet optælling af de danske præstationer i den bedste engelske række siden 1992, og her kan man blandt andet se, at Christian Eriksen nu har overhalet Nicklas Bendtner som den mest scorende dansker.

Men der blev selvfølgelig også spillet stor og vigtig fodbold før den bedste engelske række blev til Premier League, og hvis man tager den del af historien med, så mangler Tottenhams dansker fortsat nogle mål for at blive den mest scorende.

Den rekord har nuværende ekspert-kommentator Jan Mølby nemlig, for Liverpools store midtbanestrateg og faste straffesparksskytte fra 1984 til 1995 nåede nemlig op på 44 scoringer i 218 ligakampe for klubben fra Anfield, mens Eriksen lige nu står noteret for 41.

Så om fire mål er en af Tottenhams offensive profiler ikke bare at regne som den mest scorende dansker i Premier League, så er han det også historisk set når man regner de mange sæsoner i den daværende 1. division med.

Og så er Eriksen i øvrigt også kun fire ligakampe fra at gå ind på top tre listen over flest spillede kampe af danskere i Premier League.

Hvilken spiller overhaler han så, hvilken dansker-rekord satte Eriksen i sidste sæson, hvorfor er Lars Elstrup unik, og hvad havde Huddersfields ”Zanka” og Swanseas Alfie Mawson til fælles i sidste sæson?

Det kan du læse meget mere om i Tipsbladets Premier League-magasin.

Om Premier League-magasinet:

Er Manchester City urørlige?

Kan Liverpool holde en hel sæson?

Hvor mange danskere har egentlig optrådt i Premier League?

Premier League-magasinet giver dig det totale overblik over årets udgave af den store turnering. Der er trupper, forventede startopstillinger, alle transfers og analyser af samtlige hold og deres stjerner – det er ikke kun topholdene, der får opmærksomhed i Premier League-magasinet.

Når det er sagt, runder vi selvfølgelig Liverpool, Manchester United og de andre storhold, der kæmper om titlen – hvis det da overhovedet er muligt at udfordre Josep Guardiolas ekstremt stærke Manchester City-mandskab.

Vi har haft fat i eksperterne for at vurdere, om Liverpools trup og træner kan holde til den ekstremt intense spillestil i en hel sæson, og så fortæller to kendte Manchester United-fans om forholdet til deres favoritklub og den frustration, de som så mange andre føler efter flere måneders gnidninger mellem José Mourinho og snart sagt alle andre i klubben.

Vi gennemgår danskernes historie i ligaen, har været på reportagetur med et Premier League-hold og har alt det guf, man kan forestille sig om den britiske turnering.

Som en bonus får du også store, grundige optakter til La Liga, Bundesligaen og Serie A med individuelle optakter, idealopstillinger og vurderinger af samtlige hold i ligaerne, og fokus på danskerne i de tre store europæiske ligaer.

Få vores 132 sider store VM-magasin hos de følgende forhandlere: Bilka, Føtex, Kvickly, Super Brugsen, Lidl, Q8, Circle K, Aldi, Shell, Nærkøb, 7-Eleven, Løvbjerg, Eurospar, Spar, Letkøb, Elite, Meny, OK+, YX/Ekstra, Københavns Lufthavn.

Analyse: Sandhedens time for Eriksen og Tottenham

Ronaldos vilde liv: Skandalerne, kvinderne og familietragedien

Lloris: Christian kan spille på alle hold i verden

Arsenal-legenden: Drak tequila og champagne til jeg væltede over tre borde