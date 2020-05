Tæt på kæmpe job

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

De holder vejret i Newcastle United, for efter mere end 10 års middelmådighed og nedtur under ejer Mike Ashley, er klubben ved at blive solgt til nogle, der lader til at ville investere mere i klubben og byen.

Newcastle United er på vej på saudiarabiske hænder, og lige nu holder de mange supportere vejret, fordi Premier League netop nu er ved at vurdere, om den nye ejerkreds anført af Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, kan godkendes.

Samtidig arbejder gruppen allerede i baggrunden for at sikre, at man står klar til at få gennemført flere spændende ting, hvis man får lov at overtage klubben. Ifølge det store franske medie L'Equipe har man allerede kørt tidligere den tidligere Tottenham- og Southampton-manager Mauricio Pochettino i stilling.

Mediet fortæller, at der er kontakt mellem parterne, og det er ventet, at han overtager cheftrænerjobbet i klubben, når sæsonen er forbi.

L'Equipe skriver videre, at Newcastle har store planer på transfermarkedet, og at man leder efter en sportsdirektør, akademichef og vil investere massivt.

Det er sikkert noget, der lyder godt i Newcastle-supporternes ører, for holdet har i mange år følt, at denu nuværende ejer ikke har investeret ellet givet antydning af lyst til at konkurrere med resten af Premier League.

Spørgsmålet er nu, om overtagelsen bliver godkendt, og hvor længe det tager at vurdere den - måske - kommende ejer.

Mauricio Pochettino, der altså står til at afløse Steve Bruce, blev fyret i Tottenham sidste år.