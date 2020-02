Tager hul på tabu

Hvilken indflydelse har menstruation på kvindelige sportsudøveres præstationer?

Et spørgsmål, der ikke rigtigt har været diskuteret, men nu bryder den engelske Premier League-klub Chelsea tabuet.

Som den første klub indretter de nu spillernes træningsskema efter deres menstruationscyklus.

- Viden er altid en fordel og at have en bedre forståelse af vores spillers individuelle behov vil hjælpe os, siger manager Emma Hayes til Skysports.

- At forstå menstruationscyklussen er bare en del af den forståelse, du er nødt til at have for dine spillere for at hjælpe dem i deres forberedelse.

- Det er et emne, der har været et tabu, og der har været en masse ubekendte ting, så at bringe det ud i det åbne og håndtere det helt normalt, som vi gør med ernæring, vil være nyttigt, siger Hayes.

Chelsea har de seneste to sæsoner været i semifinalen i Champions League og ligger pt nummer to i den engelske Premier League.

Chelsea slog sidste forår PSG ud i kvartfinalerne i Champions League. Fotos: PAUL CHILDS/GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix



Manageren fik idéen til at kigge på menstruationscyklus helt tilbage i 2016 i forbindelse med en tabt FA Cup-finale mod Arsenal.

- Vi havde en masse spillere før og under deres menstruation til den kamp, og jeg kan huske, at jeg så spillerne lukke ned og tænke, at alt var næstbedst, har Hayes sagt.

Klubben samarbejder med Dr. Georgie Bruinvels, der har lavet en app designet til kvinder, hvor de kan indtaste deres cyklus.

Trænere og ledere kan med samtykke få adgang til oplysningerne og dermed skræddersy træningsprogrammer til hver enkelt spiller.

Der menes at være fire faser i forbindelse med en menstruation, og i et par af dem mister kvinden koordination, mens hun i andre faser spiser mere usund mad og kan tage på i vægt.

Den ændrede træning skulle også mindske risikoen for relaterede skader, hvilket blandt andet skulle betyde færre korsbåndsskader.

