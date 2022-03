Talen går viralt: - De har blod på hænderne

Nogle gange rammer en tale bare mere plet end andre, og denne fra Bojan Djordjic er gået rent ind hos hos utallige seere.

Den tidligere AGF'er revser hykleriet i moderne fodbold med en tunge så skarp, at den kunne skære i diamanter.

SE KLIPPET ØVERST

Studiet diskuterer Chelseas tumultariske situation, hvor den russiske ejer Roman Abramovich er sat under gigantisk pres på grund af sine tætte forbindelse til Ruslands præsident, Vladimir Putin, men Djordjic giver ikke en fis for klubbens pine.

- Har Premier League ikke vidst, hvor Roman Abramovich' penge er kommet fra de sidste tyve år?, spørger han retorisk og ønsker at stille det videre til ligaen.

- Hvad er det for en regelbog, de har, siden de kan tillade, at Newcastle får ejere fra Saudi Arabien? Med alt det, der er dokumenteret omkring brud på menneskerettigheder.

- De skider de fuldstændig på, fordi magthaverne fylder lommerne med penge.

Djordjic nåede også at vise følelserne hos AGF, hvor optrådte i 2002-2003-sæsonen. Foto: Ole Lind

I den lange 130 sekunder lange enetale giver han udtryk for, at han er ved at kaste op over hykleriet i fodbolden, og til slut får magteliten et sidste hug.

- De store har blod på deres hænder. Og ingen andre.

Djordjic var i karrieren forbi Manchester United, men nåede vidt omkring i løbet af sine mange år som professionel. Nu har han så været gæste-ekspert hos Viaplay Norge, som nød godt af hans talegaver.

- Tak for kærligheden, Norge, skriver Djordjic som svar til den overvældende støtte til hans svada.