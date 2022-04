Taler om speciel episode

Christian Eriksen kan nærmest ikke være et sted eller spille på en bane uden at blive hyldet efter det vilde comeback til top-fodbold.

Lørdag aften var det danskerens tidligere fans, som var glade for at se deres helt gennem syv sæsoner i Tottenham.

Efter bare fire minutters spil var der en noget speciel episode. Eriksen skulle hen i det hjørne, hvor alle Tottenham-fansene stod, for at tage et hjørnespark.

Han blev straks hyldet og kvitterede ved at klappe tilbage op mod dem. Se det rørende øjeblik i klippet øverst.

- Både efter og under kampen lyttede jeg til hjemme- og ude-fansene. Det var specielt. Det var bestemt noget, jeg så frem til, og det var en spændende kamp, siger Eriksen i et interview vist på TV3+.

- Jeg følte lidt, at alle troede, at jeg ville ramme første mand, men det var okay. Modtagelsen fra ude-fansene var speciel. Jeg kan mærke kærligheden, hvor end jeg er, og i dag var den der lidt ekstra.

På vej ud for at tage hjørnesparket klappede Eriksen tilbage op mod Tottenhams fans, da de tiljublede danskeren. Foto: Rob Newell/Getty Images

Der er ofte blevet lavet sjov med, at danskeren rammer første mand fra modstanderholdet på hjørnespark, men mod Tottenham var foden skruet godt på.

Han sendte blandt andet et hjørnespark direkte i hovedet på Ivan Toney, som headede på overliggeren.

I tillægstiden var det så med et frispark, at Eriksen fandt Toney. Igen var træværket i vejen.

Kampen mod Tottenham sluttede derfor uden mål. Læs meget mere om Eriksens præstation lige her.