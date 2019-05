Taler ud efter skandaleshow

- Kepa burde aldrig spille for Chelsea igen. Det burde være hans sidste kamp i en Chelsea-trøje. Han er en skamplet. Jeg har aldrig set noget lignende.

Så kontant var meldingen fra BBC-ekspert og tidligere angriber Chris Sutton, efter Chelseas målmand Kepa Arrizabalaga nægtede at lade sig udskifte i Carabao Cup-finalen 24. februar.

Den spanske målmand fik krampe med ganske kort tid tilbage af den ordinære spilletid ved stillingen 0-0, og derfor ville Chelseas cheftræner, Maurizio Sarri, sende reserven Willy Caballero ind til de sidste minutter og den efterfølgende straffesparkskonkurrence.

Det nægtede Kepa, og så eksploderede Sarri ellers i et bizart og flere minutter langt show, der fik fodboldverdenen til at spærre øjnene op.

Episoden kostede målmanden en bøde og en enkelt kamp på bænken, men målmanden har endnu ikke glemt den pinlige episode.

- Det eneste, jeg ville sige, var, at jeg ikke var skadet, og at jeg var i stand til at forsætte. Jeg tænkte ikke på straffesparkskonkurrencen. Jeg var ikke helt klar over alt, hvad der skete, siger han i et større interview med engelske Daily Mail.

- Jeg opdagede det først, da jeg kiggede på tv-billederne for første gang. Jeg så det fra et andet perspektiv. Indtil da var det, som om jeg var i en boble og ikke var bevidst om, hvad der foregik. Jeg så det, da jeg kom hjem og så tv-klippet for første gang.

Artiklen fortsætter under billederne...

Kepa ville ikke skiftes ud og gestikulerede i lang tid ud mod bænken. Foto: Ritzau Scanpix/Carl Recine

Maurizio Sarri var rasende på sin målmand, da han nægtede at lade sig udskifte. Foto: Ritzau Scanpix/Carl Recine

Forvirringen var total på Chelsea-bænken. Foto: Ritzau Scanpix/Carl Recine

Kepa Arrizabalaga, der blev hentet for godt 600 millioner kroner sidste sommer i Athletic Club fra spanske Bilbao, beklagede kort efter episoden på Chelseas hjemmeside, men i interviewet med Daily Mail uddyber målmanden, hvad der gik gennem hans hoved.

- Det var noget, jeg gjorde i kampens hede. Det er noget, jeg ikke er særlig stolt af.

- Det var et svært øjeblik, som jeg har lært af, og som jeg stadig lærer af. Nu er det tid til at se fremad.

- Jeg har sagt, jeg er ked af det. Tingene går videre i fodbold. Vi laver allesammen fejl. Jeg har lært lektien, og næste gang bliver det anderledes. Når jeg bliver bedt om at gå ud, så går jeg ud, siger han.

Kepa leverede ikke ligefrem en pragtpræstation i straffesparkskonkurrencen, hvor han i hvert fald burde have snuppet et enkelt forsøg. Manchester City endte med at vinde straffesparkskonkurrencen og dermed også trofæet.

Han blev bænket i den efterfølgende kamp mod Tottenham, men har siden da været fast mand i buret hos Chelsea.

Willy Caballero så forvirret til. På banen kom han aldrig. Foto: Ritzau Scanpix/Carl Recine

