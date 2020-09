Taler ud om druk og vold

Efter landskampe og et mesterskab med Leicester røg kæden af for Danny Drinkwater, som nu sætter ord på nedturen med vold, spritkørsel og fravær fra fodboldbanen

For tre år siden var han Leicesters dyreste salg nogensinde, da han blev solgt til Chelsea for over 300 millioner kroner.

Siden er næsten alt gået galt for Danny Drinkwater, og mens han prøver at genstarte karrieren, sætter han ord på sin nedtur i The Telegraph.

Her afslører den 30-årige midtbanespiller, at han har måttet søge psykologhjælp for at prøve at lægge fortiden bag sig, og lige nu træner han med hos Chelsea for at gøre sig klar til et klubskifte, før transfervinduet lukker.

Premier League-klubberne står dog næppe i kø for at skrive under med manden, der fra start blev marginalspiller hos Chelsea og siden har optrådt som lejesvend i Aston Villa, hvor han nikkede holdkammeraten Jota en skalle.

Desuden levede han ikke rigtigt op til sit efternavn, da han blev taget for spirituskørsel og slagsmål på en natklub.

- Jeg ved, at mit skifte til Chelsea ikke fik det udfald, som folk havde forventet, og jeg har begået nogle fejl, siger han.

- Men det hele er ikke så simpelt, at man spiller fodbold og samler sin løncheck op. Penge løser intet. Jeg tænker ikke engang på dem.

Heller ikke i Aston Villa fik Drinkwater rigtigt ram på bolden. Til gengæld ramte han en holdkammerat. Foto: Reuters/Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Han var selvsagt ikke i kamptræning, da han i januar tog til Birmingham, men desværre kom hans frustrationer ud i vredesudbrud, som da han angreb Jota på træningsbanen.

Sidste år var han udlejet til Burnley men fik kun to kampe. For kort efter sin ankomst blev Drinkwater provokeret på en natklub og røg i slagsmål.

- Nogen sagde, at jeg havde lagt op til fodboldspillers kæreste, og det var ikke sandt. Jeg blev ophidset. Timingen var rædselsfuld. For jeg brækkede min ankel, og da jeg så scanningen, tænkte jeg: ’Kan det blive værre nu?’

Det ligner måske ikke en fælles fejring, men det er det. Drinkwater og Schmeichel blev mestre sammen. Foto: Reuters / Darren Staples/Ritzau Scanpix

I april 2019 smadrede han sin bil og blev taget for spirituskørsel.

- Jeg vil ikke bruge Chelsea som en undskyldning. Mit mentale helbred var selvsagt ikke det bedste på det tidspunkt, men det burde selvfølgelig ikke være sket, siger den tidligere landsholdsspiller og 2016-mester med Leicester.

Nu prøver han at se fremad, som han formulerer det på Instagram: ’Tilbage i Chelsea kun for at træne op. Arbejder hårdt og prøvet at blive fit og komme i bedst mulig form til der, hvor jeg måtte havne. Lige så meget, som jeg ville elske at være etableret i en klub, lige så spændende er det ukendte’, skriver Danny Drinkwater.

Se også: Det rene vanvid: Fodbold-boss var smittet til stormøde

Se også: Nægter tre danskere at rejse til landskamp

Se også: Transferdrama: Kun prisen mangler