Taler ud om overfald: - Terror mod min familie

Manchester Citys Joao Cancelo taler for første gang om det brutale røveri, han blev udsat for i december

Selvom man nyder stjernestatus i Premier League, er man langt fra sikret mod at blive offer for kyniske kriminelle.

Det måtte Manchester Citys portugisiske stjerneback, Joao Cancelo, sande, da han og familien 30. december blev udsat for et brutalt hjemmerøveri.

Nu har Cancelo så for første gang sat ord på den grimme oplevelse.

Det skriver BBC.

Portugiseren fortæller blandt andet, hvordan det 'hæslige' røveri 'terroriserede hans familie', mens han selv fik fysiske skader af mødet med fire kyniske hjemmerøvere.

- Min familie fortjente ikke at gennemgå det. Men den slags sker i livet. Jeg var nødt til at fortsætte, fortæller den 27-årige portugisiske landsholdsspiller om sin beslutning om at spille kamp blot to døgn efter den grimme oplevelse.

Joao Cancelo spillede i Manchester Citys 2-1-sejr over Arsenal bare to dage efter overfaldet. Foto: Ritzau Scanpix

Dengang delte han et billede af sit forslåede ansigt på Instagram, hvor han også forklarede om det ubehagelige besøg fra de uventede og særdeles uvelkomne gæster.

Joao Cancelo delte dette billede på Instagram: Foto: Instagram

'Desværre blev jeg i dag angrebet af fire kujoner, der skadede mig og forsøgte at skade min familie. Når du modstand, sker den slags. Det lykkedes dem at tage alle mine smykker, og de efterlod mit ansigt i denne tilstand', skrev han dengang.

Det er ikke første gang, at Joao Cancelo møder alvorlig modgang. Således var han som 18-årig medpassager, da hans mor mistede livet i en trafikulykke.

I 2019 blev de daværende Arsenal-stjerner Sead Kolasinac og Mesut Özil udsat for et vanvittigt overfald.

Stjerne overfaldet i eget hjem: 'Fire kujoner'