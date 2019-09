Tallene afslører - bedre end Liverpool!

Der er næppe nogen tvivl om, at Liverpool for tiden hører til Europas bedste fodboldhold.

Det er der mange forklaringer på.

Fremgangen under manager Jürgen Klopp er mærkbar, men der er også blevet arbejdet på alle tænkelige niveauer.

Et eksempel er indkast, hvor danske Thomas Grønnemark er ansat for at forbedre standarden.

Og det er i den grad sket, bemærker journalist og analytiker Ben Jacobs i en videogennemgang på Tifo Football.

'Et succesfuldt indkast er egentlig blot et, hvor man fastholder boldbesiddelsen, og nøgleevnen er at erobre bolden under pres.'

'Premier Leagues gennemsnit for 'fasholde boldbesiddelsen under pres' er overraskende nok kun 48,6 procent, hvilket gør den til den dårligste liga i denne kategori blandt Europas fem store ligaer - der heller ikke kan udvise imponerende tal', siger Ben Jacobs, der anfører, at La Liga er bedst (52,4 procent), dernæst Ligue 1 (50,2), Serie A (49,2) og så Bundesligaen (48,8).

Men han peger på netop Liverpool, der under Grønnemark har gjort imponerende fremskridt.

'Statistisk set er Liverpool Europas næstbedste til indkast'.

'Liverpool fastholdt boldbesiddelse fra indkast under pres 68,4 procent af tiden sidste sæson, kun overgået af de dobbelte danske mestre fra FC Midtjylland med 70,2 procent'.

'Det er intet tilfælde, at begge klubber har den samme indkast-træner, Thomas Grønnemark.'

Før Grønnemarks tiltræden i 2018 lå Liverpools fastholdelse af boldbesiddelse efter indkast under pres på 45,4 procent - hvilket altså nu er forbedret mere end 50 procent.

Liverpool - her Andrew Robertson - har forbedret sig markant på indkast. Foto: Carl Recine /Reuters/Ritzau Scanpix

